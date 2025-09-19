Amazon 744 TL'lik 2 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Amazon, Prime Gaming hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular bu sayede abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez RPG ve hayatta kalma türlerinde iki farklı oyunu ücretsiz olarak sundu.

Amazon İki Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Residual ve FATE: The Cursed King yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kampanya FATE: The Cursed King için 22 Ekim 2025, Residual için 17 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Residual Nasıl Bir Oyun?

Orangepixel tarafından geliştirilen Residual, hayatta kalma, macera ve platform türlerinde bir oyun. Uzay gemisiyle seyahat eden robot, kaza sonucu terk edilmiş bir gezegene düşer. Oyunda hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda uzay gemisini tamir edip gezegeni terk etmemiz gerekiyor.

Gezegende yer alan kaynakları toplamamız ve bu kaynaklarla hayattta kalammız için gerekli olan araçları ve gemi parçalarını üretmemiz gerekiyor. Oyunun bulmaca çözme ve hayatta kalma odaklı olduğunu belirtelim. Piksel grafiklere sahip yapımda tek oyunculu mod mevcut.

Residual Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: 2.0 GHz çift çekirdek işlemci

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: Intel HD3000 veya daha iyi bir ekran kartı

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

FATE: The Cursed King Nasıl Bir Oyun?

FATE: The Cursed King, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. Hızlı tempolu savaşların yer aldığı yapımda zindanda karşımıza çıkan yaratıkları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Seviee atladıkça yetenek puanları kazanıyoruz. Bu puanları çeşitli beceriler için kullanabiliyoruz.

Oyunda yüzlerce farklı silah, zırh ve büyülü eşya yer alıyor. Bu eşyalar, karakterimize farklı yetenekler kazandırıyor. Bunları oyun tarzımıza göre değiştirebiliyoruz. WildTangent tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

FATE: The Cursed King Minimum Sistem Gereksinimleri