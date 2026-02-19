Seçimlerin Hikayeyi Etkilediği Oyun Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Geçtiğimiz hafta iki farklı dedektiflik oyununu ücretsiz olarak sunan şirket, bu kez görsel roman türünde bir oyunu bedava yaptı.

Epic Games'te Hangi Oyun Bedava Oldu?

Epic Games, Return to Ash'i bedava veriyor. Görsel roman oyunlarını oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 26 Şubat 2026 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

Şirket ayrıca STALCRAFT X için hediyeler sunuyor. Starter Edition isimli bu paket, 7 günlük premium, FN SCAR-L, Aurora-B, Classic M9 ve spor çantasına sahip olmanızı sağlıyor. Bunların yanı sıra Ice Hedgehog ve batarya da bulunuyor. Silah ve zırh için birer adet Hexagon-C mevcut. Diğer hediyeler arasında 10 adet ilk yardım seti, 15 adet Jiden Extra, 15 adet American MRE ve 15 adet Desperol yer alıyor.

Return to Ash Nasıl Bir Oyun?

Görsel roman ve macera türlerindeki Return to Ash'in hikâyesi, bir hastane odasında başlıyor. Ashleigh ile bir yolculuğa çıktığımız oyunda karşılaştığımız ruhlarla etkileşim kuruyor ve onların hikâyelerini öğrenebiliyoruz. Oyunda verdiğimiz her karar, hikâyenin gidişatını etkiliyor. Böylece oyun yalnızca geliştircinin sunduğu hikayeden ibaret değil, bizim seçimlerimizle şekillenen bir oyuna dönüşüyor.

Return to Ash Fragmanı

Return to Ash'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

Windows 7 veya üstü İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

1.8 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Stalcraft X Nasıl Bir Oyun?

MMOFPS yani birinci şahıs nişancı türünde devasa çok oyunculu bir oyun olan Stalcraft X, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Mutantları alt etmeye çalışırken aynı zamanda görevleri tamamlayıp diğer oyuncularla da mücadele ediyoruz. Oyunda ilerledikçe yeni beceriler kazanarak karakteri güçlendirebiliyor ve daha güçlü ekipmanlar elde edebiliyoruz.

Bu ekipmanları kullanarak hayatta kalma şansımızı arttırabiliyoruz. Görevleri tamamladıkça ödüller kazanıyoruz. Bu ödüller sayesinde silahlarımızı ve zırhlarımızı geliştirebiliyoruz. Ayrıca oyunda bir ticaret sistemi de bulunuyor. Topladığımız kaynakları ve ekipmanları diğer oyuncularla takas edebiliyor veya satabiliyoruz. EXBO tarafından geliştirilen oyun 2022 yılında çıktı.

Stalcraft X Fragmanı

Stalcraft X'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?