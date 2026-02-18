Çok Sevilen Batman Oyunu 6 TL'ye Düştü! Acele Edin

Batman oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya kapsamında Batman Arkham Asylum'un Game of the Year Edition (GOTY) sürümü indirime girdi. Bununla beraber oyunu çok ucuza satın alabilmek mümkün hâle geldi. Peki, Batman Arkham Asylum kaç TL'ye düştü?

Batman Arkham Asylum'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında geçtiğimiz günlerde Kış İndirimleri başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Batman Arkham Asylum da yer alıyor. Batman Arkham Asylum'un GOTY sürümü yüzde 80 oranında indirim ile 31 TL yerine 6,20 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Epic Games mağazasında Batman Arkham Knight da yüzde 80 oranınad indirime girdi. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Batman Arkham Knight, bu kampanya kapsamında 59 TL'den 11,80 TL'ye düştü. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 23 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Batman Arkham Asylum Fragmanı

Batman Arkham Asylum Nasıl Bir Oyun?

Batman Arkham Asylum, en iyi süper kahraman oyunları arasında yer alıyor. Hikâye, Joker'in Gotham şehrinde yakalanıp Arkham Asylum'a götürülmesiyle başlıyor. Batman'i kontrol ettiğimiz oyunda Joker'in yanı sıra Harley Quinn, Poison Ivy ve Killer Croc dahil olmak üzere birçok karakter bulunuyor.

Akıcı bir dövüş sistemine sahip olan oyunda gizlilik de oldukça önemlii. Karanlık yollardan ilerleyerek düşmanları sessizce etkisiz hâle getirebiliyoruz. Düşmanlarla mücadele etmenin yanı sıra dedektif moduyla ipuçları topluyor ve bulmacaları çözüyoruz. Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği yapım, atmosferi başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. 2009 yılında satışa sunulan oyunda 91 Metacritic puanı mevcut. Oyun Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4.7 puana sahip. Steam'deki en son incelemelerin ise "son derece olumlu" olduğunu belirtelim.

Batman Arkham Asylum Minimum Sistem Gereksinimleri