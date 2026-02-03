PS Vita Benzeri Oyun Konsolları Geliyor (Video)

Anbernic, 2026 yılının ilk yeni ürünlerini duyurdu. RG Vita ve RG Vita Pro olarak adlandırılan bu yeni oyun konsolları, Sony'nin PlayStation Vita ya da kısaca PS Vita cihazından ilham alınarak tasarlanmış gibi görünüyor. Marka, bu ürünlerini yayınladığı yeni bir video ile birlikte duyurdu.

RG Vita ve RG Vita Pro Neler Sunacak?

RG Vita ve RG Vita Pro, genel olarak PS Vita ile büyük bir benzerlik taşıyor. Düğmelerin yerleşimi de dahil olmak üzere pek çok ayrıntı, orijinal Vita modelini yansıtıyor. Bu nostaljik tasarıma tamamen bağlı kalındığı da söylenemez. Anbernic, bu cihazın arkasına iki adet ek düğme ekleyerek küçük de olsa yeni bir dokunuş kattı.

Yeni oyun konsolunun teknik özellikleri henüz resmî olarak açıklamadı ancak ortaya çıkan bilgilere göre her iki cihaz da Android tabanlı olacak. Bu da emülatör desteği açısından oyunculara önemli bir avantaj sunulacağı anlamına geliyor. Her iki model de 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Cihazın ekranı ve işlemcisi henüz bir soru işareti olarak kalsa da tahmin edebileceğiniz üzere Pro modelinin daha güçlü bir işlemci sunması bekleniyor. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ya da ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı da şimdilik soru işareti olarak kalıyor. Bu arada Anbernic, geçtiğimiz yılın sonuna doğru başka bir el kosolu olan Anbernic RG477V'yi tanıttı.

Bu cihaz, 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip ve IPS ekran üzerinde 1280 x 960 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Oyun konsolu, gücünü MediaTek Dimensity 8300 işlemcisinden alıyor. Cihaz, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.