Yapay Zeka Destekli Oyun Konsolu Geliyor! Çeviri Yapabilecek

Anbernic, geçen ayın başlarında iki yeni oyun konsolu duyurmuştu. Bu konsollardan biri olan RG Vita'nın özelliklerini zaten açıklayan marka, RG Vita Pro ile ilgili detayları gizlemeye devam ediyordu. Son yaptığı açıklama ile birlikte bu el konsolunun da çok merak edilen özelliklerini açıklığa kavuşturdu.

RG Vita Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 5,5 inç

Çözünürlük: 1080 x 1920 piksel

İşlemci: Rockchip RK3576

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Batarya: 5.000 mAh

Pil Ömrü: 8 saate kadar

Hızlı Şarj Desteği: 18W

Bağlantı: Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6

Yapay Zeka: Gerçek zamanlı çeviri, yazıyı görsele dönüştürme, oyun rehberi

RG Vita Pro'nun Nasıl Bir Ekranı Var?

RG Vita Pro, 5,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. In-cell ekran teknolojisi sayesinde daha ince ve daha parlak ekran deneyimi elde edilebilecek. Öte yandan darbelere karşı daha az dayanıklılığa sahip olması gibi birtakım dezavantajlarının da olduğunu unutmamak gerek. Bu ekranın tamiri de biraz maliyetli olabiliyor.

RG Vita Pro'da Hangi İşlemci Var?

Anbernic'in oyun konsolunda Rockchip RK3576 işlemcisi ve Mali-G52 MC3 GPU mevcut. Bu işlemcide dört adet Cortex-A72 ve dört adet Cortex-153 olmak üzere toplam sekiz çekirdek yer alıyor. İşlemcinin çok güçlü olduğu söylenemez ama odak noktasının genellikle eski oyunlar olduğunu göz önünde bulunduracak olursak ihtiyacınız olan performansı elde edebilirsiniz. PlayStation 2 oyunlarının büyük bir kısmını akıcı şekilde oynayabilirsiniz.

RG Vita Pro'da Kaç GB RAM ve Depolama Bulunuyor?

El konsolu, 4 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB seçeneği mevcut fakat microSD desteği sayesinde bunu 2 TB'a kadar artırmak mümkün. Cihaz hem Android hem Linux işletim sistemi ile gelecek. Bu sistem dosyaları zaten başlı başına depolama alanının büyük bir kısmını kaplayacaktır. Dolayısıyla microSD desteğinden faydalanmak, sizin için bir tercih değil, zorunluluk olacaktır.

RG Vita Pro'da Yapay Zeka Desteği Var mı?

Bluetooth 5.2 desteği ile birlikte gelecek olan cihaz, aslında yapay zeka destekli özelliklerle ön plana çıkıyor. Mevcut özellikler arasında gerçek zamanlı çeviri, yazıyı görsele dönüştürme ve tek bir dokunuşla oyun rehberine ulaşma yer alıyor. Özellikle oyun rehberi sayesinde oynanan oyunlarda takıldığınız yerleri geçmeniz oldukça kolaylaşıyor.

RG Vita Pro, Türkiye'de Satılacak mı?

Anbernic'in şimdiye kadar çok çeşitli oyun konsolları Türkiye'de satışa sunuldu. RG Vita Pro'nun da nostaljik bir deneyim isteyenlere hitap ettiğini göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin piyasaya sürülmesinden bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması mümkün görünüyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Anbernic'in RG Vita serisini bir süredir yakından takip ediyorum. Standart modeli çok ilgi çekici bulmasam da RG Vita Pro beni yakalamayı başardı. Retro oyunlar oynamaktan hoşlanmayan biri olarak alışkanlıklarımı bir kenara bırakmak ve yeni oyun konsolunu deneyimlemek istiyorum. Muhtemelen benim gibi daha çok sayıda insan vardır.