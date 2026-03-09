7200 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Ortaya Çıktı! 8 GB RAM'i Var

vivo'nun yeni telefonu Y51 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgliere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunacak. Bütçe dostu Android telefon ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo Y51 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Parlaklığı: 1250 nit

1250 nit İşlemci: Dimensity 7360 Turbo

Dimensity 7360 Turbo RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ses: Çift stereo hoparlör

vivo Y51 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7360 Turbo işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Asphalt 9 Legends, FIFA Mobile, League of Legends: Wild Rift ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çok sayıda oyun için yeterli performans sunuyor.

vivo Y51 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 7200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece bütçe dostu telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

vivo Y51 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, henüz Y51 Pro 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun çok sayıda telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y51 Pro 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo Y51 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Telefonun 24 bin 999 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu ücret, güncel kurla 11 bin 954 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo Y51 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Y51 Pro 5G'nin 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Akıllı telefon kırmızı ve altın olmak üzere iki farkalı renk seçeneğine sahip olacak. Serinin önceki modeli vivo Y31, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Benim için akıllı telefonda en önemli unsurlardan biri pil ömrüdür. Gün içinde sürekli şarj derdiyle uğraşmak istemediğim için 7200 mAh batarya kapasitesinin çok cazip geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca 8 GB RAM ve Dimensity 7360 Turbo işlemcisi sayesinde telefonun hem günlük kullanımda hem de oyunlarda yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.