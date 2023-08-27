Rick and Morty 7. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı (Video)

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rick and Morty'nin 7. Sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, bilim kurgu türündeki başarılı animasyon dizisi Rick and Morty'nin yeni sezonu ne zaman çıkacak?

Rick and Morty 7. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Rick and Morty'nin yeni sezonu 15 Ekim 2023 tarihinde Adult Swim üzerinden yayımlanmaya başlayacak. Önceki sezonlarda olduğu gibi yedinci sezon da toplamda 10 bölümden oluşacak.

Rick and Morty'nin yaratıcılarından Justin Roiland, aile içi şiddet suçlamalarından ötürü projeden ayrılmıştı. Roiland, popüler animasyon dizisinde Rick, Mr. Meeseeks ve Morty dahil olmak üzere birçok karakteri seslendiriyordu.

Rick and Morty Konusu

Dan Harmon ve Justin Roiland tarafından yaratılan Rick and Morty, alkolik bilim insanı Rick ve tornu Morty'nin maceralarını anlatıyor. İlk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 9,1 IMDb puanı ile dikkat çekiyor.

Rick and Morty Nereden İzlenir?

Popüler animasyon dizisini Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Netflix'in kütüphanesinde şu anda Rick and Morty'nin altı sezonu bulunuyor.

Keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan başarılı animasyon dizisi Rick and Morty hakkında ne düşünüyorsunuz? Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan animasyon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.