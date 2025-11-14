Riot Games Türkiye Açıkladı! LoL Kış Haritası Geri Dönüyor

MOBA türünün en başarılı örneklerinden League of Legends veya kısa adıyla LoL için oyuncuları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Uzun süredir konuşulan kış haritası için artık resmi geri sayım başladı. Riot Games Türkiye’nin doğruladığı açıklamaya göre LoL’ün karla kaplı özel haritası çok yakında yeniden oyuna dönüyor. Peki LoL kış haritası tam olarak ne zaman gelecek?

LoL Kış Haritası Ne Zaman Gelecek?

Oyuncuların yıllardır beklediği kış haritası geçtiğimiz aylarda ilk olarak bir söylenti şeklinde ortaya çıkmış ve kısa sürede büyük bir heyecan yaratmıştı. Devamında bu özel haritanın test sunucularında görünmesi, iddiaları adeta doğrular nitelikte oldu. Akabinde Riot Games bunu doğrulamıştı. Son olarak şirketin Türkiye şubesi, beklenen açıklamayı yaptı.

Riot Games Türkiye, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Vadi’nin genelinde şiddetli soğuklar bekleniyor.” ifadelerini kullanarak kış haritası için geri sayımın resmen başladığını duyurdu. Buna göre özel kış haritası 19 Kasım’da yayınlanacak güncellemeyle birlikte oyuna eklenecek.

En son 2018’de oyuncuların karşısına çıkan ve o tarihten sonra bir daha geri dönmeyen LoL kış haritası, şirkete teknik açıdan çok yük oluşturması nedeniyle oyuna eklenemiyordu. Zira firma, bu özel temanın oyunun bütününü etkileyen çok sayıda görsel düzenleme gerektirdiğini ifade etmişti. Buna rağmen oyuncular yıllar boyunca kış haritasının geri gelmesi için ısrarla talepte bulunuyordu.

Görünen o ki Riot Games sonunda oyuncuların sesini duydu. Önümüzdeki günlerde LoL’e eklenecek kış haritasının ne zaman kaldırılacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak yaklaşık 1–2 ay boyunca oyunda kalabileceği tahmin ediliyor. Buna göre yıl bitene kadar kaldırılmayacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.