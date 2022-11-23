Rise of Empires: Ottoman 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Netflix tarafından yapılan açıklamayla beraber Rise of Empires: Ottoman 2. sezon tarihi belli oldu. Peki, Rise of Empires: Ottoman dizisinin yeni sezonu ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Rise of Empires: Ottoman 2. Sezon Tarihi Belli Oldu

İlk olarak 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Rise of Empires: Ottoman dizisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Netflix Türkiye, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Rise of Empires: Ottoman'un yeni sezonuna dair bir açıklamada bulundu.

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada Rise of Empires: Ottoman dizisinin yeni sezonunun 29 Aralık tarihinde yayımlanacağı belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "II. Mehmed, Vlad Drakula’ya karşı" ifadesine de yer verildi.

Önümüzdeki ay içerisinde popüler dijital yayın platformu Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek yeni sezona dair bir fragman da paylaşıldı. 1 dakika 15 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Rise of Empires: Ottoman Oyuncuları

Cem Yiğit Üzümoğlu

Tommaso Basili

Selim Bayraktar

Birkan Sokullu

Osman Sonant

Tuba Büyüküstün

Ushan Çakır

Damla Sönmez

İlayda Akdoğan

Sahip olduğu 7,9 IMDb puanı ile dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Osman Sonant, Selim Bayraktar, Cem Yiğit Üzümoğlu ve İlayda Akdoğan dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Dizinin ilk sezonunda 6 bölüm bulunuyor. İkinci sezonda kaç adet bölümün yer alacağı henüz bilinmiyor. Diziyi izlemek için belirli bir ücret karşılığında Netflix'e abone olmanız gerekiyor. Abonelik fiyatı hakkında bilgi sahibi olmak için Netflix üyelik ücreti ne kadar sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.