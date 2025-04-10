Arkadaşınızla Beraber Oynayabileceğiniz Oyun Bedava Dağıtılıyor

En popüler dijital mağazalardan biri olan Epic Games Store, oyuncuları sevindirecek bir fırsat sunuyor. Mağazada Steam değeri 14,99 dolar (568 TL) olan River City Girls isimli oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 17 Nisan 2025 tarihinde TSİ 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan River City Girls'e ücretsiz sahip olmak için yapmanız gerekenler!

River City Girls Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store 'u açın.

'u açın. Hesabınıza giriş yapın.

River City Girls sayfasını görüntüleyin.

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River City Girls Nasıl Bir Oyun?

Anime ve manga tarzıyla dikkat çeken River City Girls, beat 'em up türünde bir oyundur. Oyunda karşınıza çıkan tüm düşmanları döverek ilerlemeniz gerekiyor. Başarılı bölüm tasarımlarına ve piksel grafiklere sahip oyunu ister tek başınıza ister arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz.

River City Girls Minimum Sistem Gereksinimleri