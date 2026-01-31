Escape from Tarkov Benzeri Oyun Geliyor! Fragman Yayınlandı

Sadece bir geliştirici tarafından hazırlanan birinci şahıs bakış açısıyla oynanabilecek hayatta kalma oyunu Road to Vostok'tan yeni bir fragman geldi. Bununla birlikte oyunun erken erişim tarihi de netlik kazandı. Uzun zamandır devam eden geliştirme sürecinden geçen oyun, Escape from Tarkov ile büyük benzerlikler taşıyor.

Road to Vostok Ne Zaman Erken Erişime Açılacak?

Road to Vostok, 7 Nisan 2026'da erken erişime açılacak. Oyun, iki yıllık demo aşamasını Aralık 2024 tarihinde tamamladı. Erken erişim sürümü o zamandan bu yana geliştiriliyor. Şu anda erken erişimde oyunculara sunulacak olan özelliklerin büyük bir kısmı tamamlandı. Kalan özellikler de tamamlandıktan sonra erken erişim başlayacak.

Bu erken erişim sürecinin projeye olan güveni arttırmak ve oyunu daha da iyi bir noktaya taşımak için geri bildirim toplamak için tercih edildiği belirtildi. Geliştiricinin şimdiye kadar yayınladığı birden fazla ücretsiz demoda 700 bin demo oyuncusuna ulaşıldı, 3 bin geri bildirim elde edildi.

Hayatta kalma oyunları arasına katılacak oyunun erken erişimde kalacağı sürenin oldukça uzun olması bekleniyor. Öyle ki bunun yaklaşık 2-4 yıl süreceği öngörülüyor ancak erken erişimden çıkması çeşitli faktörlere göre daha erken veya daha geç de sürebilir. Oyun için planlanan tüm özellikler sunulduktan ve oyun tamamen oynanabilir hâle geldikten sonra tam sürümünün yayınlanacağı belirtiliyor.

Oyunun fiyatı, erken erişimde ikiye ayrılacak. İlki standart sürüm, diğeri destek sürümü olacak. Destek sürümünün fiyatı, standart sürüme göre biraz daha yüksek olacak. Temelde ikisi de aynı özellikleri içerecek ancak destek sürümü, oyuna ek olarak orijinal müzikler ve indirilebilir konsept çizimler de getirecek. Peki, sizin bu yeni oyun ile ilgili beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.