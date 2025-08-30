Türkiye'den Erişilemeyen Roblox, Oyuncu Rekoru Kırdı!

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de erişime kapatılan Roblox, bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncuya sahip. Steam gibi dev platformlarla aynı ligde olan oyun, her geçen yıl popülaritesini artırmaya devam ediyor. Son olarak Roblox, eşzamanlı oyuncu sayısında yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Roblox, Eşzamanlı Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi

Roblox CEO’su David Baszucki’nin aktardığına göre popüler platform, 23 Ağustos’ta tam 45 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaştı. Bu rakam Steam’in bugüne kadarki en yüksek oyuncu sayısını yaklaşık 5 milyon farkla geride bıraktığını gösteriyor. Üstelik burada söz konusu olan tek bir oyun değil, Steam’deki tüm oyunların toplamı.

Rakiplere bakıldığında Fortnite’ın 14,3 milyon, Minecraft’ın ise 4,2 milyon eşzamanlı oyuncu rekoru bulunuyor. Ancak Roblox’u bu oyunlarla birebir kıyaslamak doğru değil. Çünkü Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını geliştirip paylaşabildiği dev bir ekosistem sunuyor. Fortnite ve Minecraft ise tek başına birer oyun olarak öne çıkıyor.

Roblox, özellikle çocuklar ve gençler arasında büyük popülerlik kazanmış bir platform. Yetişkin oyuncu kitlesi ise oldukça küçük. Bu durum şirketin gelir modelini ağırlıklı olarak çocuklar üzerinden şekillendirdiği yönünde eleştiriler almasına neden oluyor. Üstelik oyun içi satın alımların “Robux” adı verilen sanal para birimiyle yapılması çocukların gerçek para harcama alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor.

Pek çok ebeveyn çocuklarının oyun içinde kontrolsüzce harcama yaptığını belirterek şirketin sistemini sorguluyor. Bu nedenle Roblox’un iş modeli sık sık tartışma konusu oluyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.