Roblox'ta Yeni Güvenlik Önlemi: Yapmayan Giremeyecek

Yaklaşık bir yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox, 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için yeni bir güvenlik sistemi geliştirildi. Platform sık sık reşit olmayanları "yeterince güvende tutmadığı" iddiasıyla gündeme geliyordu ve yasağın temel nedeni olarak da bu gösteriliyordu Ancak bu durum artık değişiyor.

Roblox'a Yüz Doğrulama Geldi

Yeni özellik, reşit olmayan kullanıcıları kapsayacak yeni bir bariyer oluşturuyor. Bu kullanıcıların sansürsüz sohbete giriş yapabilmesi için yüzünü doğrulaması gerekecek. Roblox, oyuncuların yüzünü tarayacak ve ebeveynlere daha kapsamlı bir denetim aracı sunacak.

Oyuncunun 13 yaşından büyük olduğu onaylandığında, kişi artık sohbetlerde metin filtrelemesine takılmadan iletişim kurabiliyor. Yine de bu tam kapsamlı bir güvenlik önlemi diyemeyiz. Çünkü bu özellik yalnızca karşılıklı olarak doğrulanmış "güvenilir bağlantı" olarak birbirlerini eklemesi durumunda geçerli olacak.

Roblox Sohbetleri Yapay Zekâ Denetiminde

Roblox'un sosyal ürünler baş yöneticisi Ryan Ebanks, bu teknolojinin sektördeki tek örnek olduğunu belirterek şunları söyledi:

Daha güvenli ama daha özgür bir sosyal deneyim yaratma hedefimizin bir parçası olarak; yalnızca doğrulanmış yaşa sahip kullanıcılar özel sesli ve filtrelenmemiş yazılı sohbet özelliğini kullanabilecek.

Roblox'un iç denetim sistemi, sansürsüz sohbetler için de geçerli. Şirketin "kritik zararı önleme" politikası kapsamında platformdaki içerikleri otomatik olarak izleyen yapay zekâ destekli bir sistemi bulunuyor.

Eğer sansürsüz sohbetlerde reşit olmayan kullanıcıları tehdit eden bir konu dönüyorsa, güvenlik sistemi durumu tespit ediyor ve gerekli önlemler yetkililer tarafından alınıyor. Yüz taraması sistemi de diğer güvenlik önlemleriyle uyumlu olarak çalışıyor.

Öte yandan, yüz taraması yaparak sohbetlere erişim sağlanması, günümüzün en büyük problemlerinden biri olan veri gizliliğini ihlal eden bir durum olarak öne çıkıyor ve bazı kesimler tarafından "abartılı" bulunuyor.

Roblox Türkiye Yasağı Kalktı Mı?

Ülkemizde halen yasaklı olan Roblox için henüz olumlu yönde bir haber gelmedi. Ancak Roblox'un Kaliforniya'daki şirketine görüşmeye giden Mustafa Sarıgül, "Roblox ne zaman açılacak" sorusuna yanıt verdi. Sarılgül, yaptığı açıklamada özellikle reşit olmayanlar için düzenlemeler yapılacağını belirtmişti.

Roblox'un yüz doğrulama sisteminin yaygınlaşması da platformun bu konuda hükümetlerin suyuna gittiğini gösteriyor. Sizce Roblox'un bu politikası çocukları güvende tutmak için yeterli mi? Yorumlarda buluşalım.