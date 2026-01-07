Roblox Yasakları Kaldırmakta Kararlı: Sohbetlere Yaş Sınırı Geliyor!

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Roblox, son dönemde artan güvenlik endişeleri ve yasal baskıların ardından radikal bir karar aldı. Özellikle küçük yaştaki oyuncuların güvenliği konusunda eleştirilerin hedefi olan şirket, oyun içi sohbet özelliğini kullanmak isteyen herkes için yaş doğrulama zorunluluğu getirdiğini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere platformdaki kötü niyetli mesajlaşmalar ve çocuklara yönelik uygunsuz içerikler, Roblox'un 2024 yılında ülkemizde yasaklanmasının temel nedenlerinden biriydi. Şirket yeni düzenlemeyle hem ebeveynlerin ve yetkililerin güvenini yeniden kazanmayı hem de Türkiye gibi erişim engelinin bulunduğu ülkelerde tekrar faaliyete geçmeyi hedefliyor. İşte detaylar!

Roblox'un Sohbetler İçin Getirdiği Yaş Doğrulama Sistemi Nasıl Çalışacak?

Roblox'un getirdiği yeni sistemde sohbet özelliğini kullanmak isteyen oyuncuların bir selfie çekerek yaşlarını kanıtlamaları gerekecek. Şirket, bu işlem için "Persona" isimli üçüncü taraf bir sağlayıcı ile çalışacak. Çekilen selfie üzerinden yapılan yüz analizi ile kullanıcının yaşı tahmin edilecek ve işlem bittikten sonra görüntüler sistemden hemen silinecek.

Sistem kapsamında 9 yaş altı, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20 ve 21 yaş üstü olmak üzere 6 farklı yaş grubundan birine dahil edilen oyuncular sadece kendi yaş gruplarındaki kişilerle ve bir alt veya bir üst yaş grubundaki kullanıcılarla sohbet edebilecek. Yani yetişkinler artık küçük yaştaki kullanıcılarla konuşamayacak. Benzer şekilde küçük yaştakiler de yetişkinlerle iletişim kuramayacak.

Öte yandan 13 yaşından büyük kullanıcılar için "Güvenilir Bağlantılar" (Trusted Connections) adı verilen bir istisna mevcut. Eğer kullanıcılar gerçek hayattaki arkadaşlarını telefon rehberi veya QR kod ile eklemesi durumunda yaş grubu kısıtlamasına takılmadan özgürce sohbet edebilecek. Yine 13 yaş ve üzerindeki kullanıcıların dilerlerse kimlik kartlarını yükleyerek Roblox'ta doğrulama yapabileceklerini de belirtelim.

9 yaşından küçük oyuncular içinse kurallar çok daha sıkı. Bu grubun sohbet özelliği varsayılan olarak kapalı gelecek ve ancak bir ebeveyn onayı ile açılabilecek. Ayrıca Roblox, davranışları beyan ettikleri yaşla uyuşmayan kullanıcılardan yeniden doğrulama isteyebilecek.

Nerelerde Kullanıma Sunulacak?

Yapılan açıklamaya göre yeni yaş doğrulama sistemi bugünden itibaren ABD başta olmak üzere genel yaş doğrulaması özelliğinin aktif olduğu tüm bölgelerde geçerli olmaya başladı. Roblox yeni sistemini test ettiği Avustralya, Yeni Zelanda ve Hollanda'da aktif kullanıcıların yarısının şimdiden doğrulama işlemini tamamladığını bildiriyor.

Peki Roblox'un çocuk güvenliği için attığı bu adımı siz nasıl buluyorsunuz? Sizce Roblox'a getirilen erişim engeli kaldırılmalı mı? Yorumlarda buluşalım.