Bu Oyunları Sadece En Sabırlı Oyuncular Bitirebiliyor

İyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geride kalırken yeni paylaşılan veriler, 2025 yılında en çok yarıda bırakılan oyunları ortaya çıkardı. Kimi oyuncunun çok zorlanması kimi oyuncunun da birçok yönden kötü bulması sonucunda yarıda bıraktığı yapımlar arasında inZOI, Delta Force gibi esasında çok konuşulan oyunlar yer aldı.

2025'te En Çok Yarıda Bırakılan Oyunlar

Persona 5 The Phantom X Delta Force Where Winds Meet Hello Kitty Island Adventure inZOI Eternal Strands Blue Prince Avowed Atomfall The Precinct

How Long to Beat tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında en çok yarıda bırakılan oyunların başında Persona 5 The Phantom X yer alıyor. Bu oyun ile ilgili yapılan eleştirilere bakacak olduğumuzda ise en çok değinilen noktalardan birinin ilerlemenin aşırı zor olması olduğunu görüyoruz.

Listenin ikinci sırasında Delta Force bulunuyor. Bu oyunun yarıda bırakılmasının sebebinin hikâye modunun diğer oyunlara göre biraz daha zor olması muhtemel. Karakter çok kolay bir şekilde ölebiliyor, yavaş hareket ediliyor ve kaynak bakımından oldukça güçlük çekiyorsunuz. Kolay oyunlara alıştığımız dönemde oyuncuları böyle şartlara maruz bırakmak doğal olarak oyunun yarıda bırakılmasına neden olabiliyor.

Tam sürümü 15 Kasım 2025'te erişime açılan Where Winds Meet her ne kadar oyuncu sayısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarsa da en çok yarıda bırakılan üçüncü oyun oldu. Bu oyunda diğer oyunlar gibi sonuna kadar ilerlenmemesinin sebeplerinden biri, aşırı uzun bir oynanış süresi olabilir. Delta Force'a benzer şekilde artık oyunlara ayıracak uzun zamanımız yok.

Hello Kitty Island Adventure, en çok yarıda bırakılan dördüncü oyun olurken inZOI ise başlangıçta en iyi The Sims benzeri oyunlar arasında konumlandırılmasına rağmen teknik sorunlardan dolayı biraz geri planda kalmış gibi görünüyor. Oyuncuların bu yıl çeşitli nedenlerle tamamlamadığı diğer oyunlar arasında ise Eternal Strands, Blue Prince, Avowed, Atomfall ve The Precinct bulunuyor.