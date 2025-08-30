Roblox Kökten Değişiyor! Tepkiler Yüzünden Geri Adım Attı

Geçen seneden bu yana Türkiye'de yasaklı olan Roblox platformu, bir süredir "çocuk istismarına zemin hazırladığı" gerekçesiyle hem oyuncuların, hem de ebeveynlerin menziline girmiş durumda. Forumlarda başlatılan tartışmalar, Louisiana eyaletinin açtığı dava ve CEO'nun koltuktan inmesi için başlatılan imza kampanyaları derken; platformun çocuk güvenliğini sağlamak için yeni bir adım atacağı ortaya çıktı.

Roblox tüm bu eleştirilere doğrudan yanıt verdi ve yetişkin içeriklerinin elden geçirileceğini duyurdu. Ancak bu gelişme, içeriklerin tamamen platformdan kaldırılmasını değil, "daha az görünür" olmasını içeriyor.

Roblox'taki Yetişkin İçerikleri 18 Yaş Altına Gösterilmeyecek

Roblox'taki yetişkin içerikler, "Kısıtlanmış" etiketiyle gösteriliyor. Yetkililerden gelen açıklamaya göre 29 Ağustos itibarıyla değiştirilen politika gereği bu içerikler 18 yaş altı kullanıcıların arama sonuçlarında görünmeyecek. İçerikler "önerilenler" kısmında da belirmeyecek.

Roblox'un çocukları korumak için aldığı önlemler bu kadarla sınırlı değil. Gelen tepkilerden sonra platforma erişimde de belli başlı değişiklikler yapılacak. Buna göre; gelecekte kısıtlı içeriklere erişim için gereken minimum yaşı 17'den 18'e çıkarılacak. Bu değişikliğin 2025 yılı bitmeden hayata geçirilmesi bekleniyor.

Roblox, güvenlik önlemleri kapsamında 30 Eylül'den itibaren derecelendirilmemiş tüm oyunları da devre dışı bırakmayı planlıyor. Platforma erişim için kimlik ibraz etme zorunluluğu daha katı bir şekilde uygulanacak. Platformda 15 yıllık hesabı olan bile kimliğini doğrulamak zorunda, aksi takdirde platforma erişemeyecek.