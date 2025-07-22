Windows XP Geri Döndü Ama Bilgisayarlara Değil

Microsoft'un efsanevi işletim sistemi Windows XP geri döndü. 2001 yılında piyasaya sürülen ve 2014'te emekliye ayrılan popüler işletim sistemi hiçbir kurulum ya da yükleme yapmadan doğrudan bir Google Chrome gibi bir internet tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor. Elbette ki bazı kısıtlamalar da mevcut. İşte detaylar!

Windows XP Geri Döndü

Eğer Windows XP'yi çok özelediyseniz şu an bile herhangi bir kurulum yapmadan tarayıcı üzerinden nostaljik bir deneyim yaşayabilirsiniz. Adeta bir tarayıcı oyunu gibi çalışan bu proje sizi alıp zamanda yirmi yıl geriye götürüyor. Reddit kullanıcısı ducbao414'ün geliştirdiği bu ilginç proje Windows XP'yi bir emülasyon ile tarayıcıda çalıştırmanızı sağlıyor.

Sistem gerçek bir işletim sisteminden çok görsel bir deneyim sunmayı amaçlasa da Windows XP hissiyatını vermeyi başarıyor. Açılış ekranından Window XP'nin sıfırdan kurulmasına kadar her detay düşünülmüş. Üstelik tamamen ücretsiz ve şimdilik reklamsız. Geliştirici ducbao414'e göre tamamen nostaljik hislerle geliştirilen bu proje insanları çocukluklarındaki favori anlarına götürmeyi hedefliyor.

Projede 3D Pinball Space Cadet, Solitaire ve Minesweeper gibi klasik Windows oyunları da yer alıyor. Bu oyunlar Steam'in pek de yaygın olmadığı o dönemin bilgisayar kullanıcıları için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıydı ve şimdi tarayıcıda tekrar oynanabiliyor. Ancak sistemin önemli kısıtlamaları bulunuyor. En büyük eksiklik, Internet Explorer'ın çalışmaması.

İkonik mavi "e" simgesine tıklandığında hiçbir şey olmuyor ve web sayfalarına erişim mümkün değil. Ayrıca gerçek uygulamalar yüklenemiyor veya çalıştırılamıyor. Ancak Word'de bir şeyler yazmak isterseniz deneyim sorunsuz çalışıyor. Bazı kullanıcılar özellikle Safari'de ses efektlerinin çalışmadığını bildiriyor. Ancak Chrome'da sorun olmadığı söylemek mümkün.

Eğer siz de gerçekten bir bilgisayara kurmadan ya da sanal makinelerle mücadele etmeden Windows XP'yi kullanmak isterseniz tek yapmanız gereken win32.run sitesini ziyaret etmek.