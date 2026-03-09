Robotaksi İçin Hazırlıklar Başladı: Cybercab Filosu Teslimatlara Başlıyor!

Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Robotaksi projesi için kritik bir eşik daha aşıldı. Seri üretime geçen yeni insansız taksi araçlar stok sahasında görüntülendi. Üretim bandından yeni inmiş Cybercap modelleri taşıma kamyonlarına yükleniyor. Peki yeni modeller ilk olarak hangi bölgelerde kullanılacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı otonom robotaksi projesi için hazırlıkların hızlandığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD’de çekilen görüntülerde çok sayıda Cybercab aracının taşıma kamyonlarına yüklenerek farklı noktalara gönderildiği görülüyor. Paylaşılan görüntülere göre Tesla’nın robotaksi projesi kapsamında geliştirilen Cybercab araçlarından 30’dan fazlası test merkezleri ve taşıma kamyonları üzerinde görüntülendi.

30+ Cybercabs on the move via transport trucks & at the crash testing facility today. I’ve had many viewers ask how these Cybercabs are loaded up on the trucks and today’s your lucky day. I captured this in progress.



The Cybercabs being loaded onto the trucks have Steering… pic.twitter.com/UpS7Y3hnMn — Joe Tegtmeyer 🚀 🤠🛸😎 (@JoeTegtmeyer) March 9, 2026

Araçların bir kısmının doğrudan çarpışma test tesislerinde bir kısmının ise ülke genelindeki farklı test noktalarına gönderilmek üzere hazırlandığı belirtiliyor. Görüntülerde dikkat çeken önemli bir detay ise bazı Cybercab araçlarında direksiyon bulunması oldu. Normalde Tesla’nın robotaksi konseptinde direksiyon yer almıyor. Ancak test araçlarında direksiyon bulunması bu araçların mühendislik testleri ve güvenlik doğrulama süreçleri için kullanıldığını gösteriyor. Bu araçların ABD’de farklı şehirlerde gerçekleştirilecek testler için taşındığı düşünülüyor.

Tesla’nın otonom sürüş yazılımını gerçek trafik koşullarında daha geniş ölçekte test etmek için filoyu büyüttüğü de ifade edilenler arasında. Gözlemlere göre yalnızca bir günde 15’ten fazla Cybercab aracı test filosuna katılmak üzere taşınmaya hazır hale getirildi. Bu durum Tesla’nın robotaksi projesini hızlandırdığı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Sektördeki iddialara göre Tesla, Cybercab araçlarını Nisan ayında robotaksi filosuna dahil etmeyi planlıyor.

Editörün Yorumu

Tesla’nın robotaksi projesi sürücüsüz ulaşım konsepti açısından otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Cybercab araçlarının seri test sürecine girmesi ise bu hedefin artık çok daha yakın olabileceğine işaret ediyor. Bu noktada Elon Musk'ın sürekli söylediği ve pek çok kişiye bir hayal olarak gözüken "siz uyurken arabanız sizin için para kazanacak" ifadesi bir hayaldan daha çok gerçekliğe yaklaşıyor.

