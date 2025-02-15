Oyuncular, Rockstar Games'i Discord Sunucusu Kurduğuna Pişman Ettiler

Oyunculara Sevgililer Günü hediyesi Rockstar Games'ten gelmişti. Amaçları basitti: Oyuncuların haberleri takip edebileceği, ekiplerini organize edebileceği ve oyunlar hakkında sohbet edebileceği bir topluluk yaratmak. Tabii evdeki hesap çarşıya uymadı.

Sunucu açıldığı andan itibaren GTA 6'ya susamış oyuncuların akınına uğradı. Kimileri yeni bir fragman için yalvarırken, kimileri de tartışmayı bambaşka yerlere taşıdı. Kimse ne olduğunu anlayamadan sunucuya uygunsuz Among Us görselleri (müstehcen içerikler) yağdı.

Hatta bazıları, orada bulunanlara bir nevi "hayat dersi vermekten" kendilerini alamadı.

Rockstar’ın duyuruyu yapmasının üstünden birkaç dakika geçmişti ki topluluğun tek bir hedefi olduğu açıkça anlaşıldı: GTA 6 hakkında konuşmak… ve başka hiçbir şey hakkında konuşmamak.

Bir kullanıcı sabırsızca, "GTA 6 fragmanı 2'yi hemen verin!" yazarken, bir başkası sanki zamanın ilerisinden geliyormuşçasına, "GTA 6 fragman 3'ü ne zaman göreceğiz?" diye sordu.

GTA 6 Absürt Sorular Bataklığı

Ancak Rockstar'ın topluluğu, yalnızca taleplerle yetinecek türden bir kitle değil. Anında bambaşka sorular gelmeye başladı:

"GTA 6'da ayakkabılar ve çoraplar çıkarılabilecek mi?"

"Oyunda ayak fetişi içeriği olacak mı?"

"Kimse GTA 6'yı istemiyor, önce GTA 4 Remaster lazım!"

"İş yerinde tuvalete gidiyorum ki bunun için para alayım. Böyle bir şey ekleyin."

"Yapay zekaya dayalı, gerçek zamanlı trafik sıkışıklığı görecek miyiz?"

Sanat Sanat İçindir, Peki GTA 6?

Rockstar, yeni Discord sunucusunu, oyun içi heist'ler düzenlemek, araba buluşmaları organize etmek ve güncellemeler hakkında konuşmak için açmıştı. Ancak GTA topluluğunun, organize olmanın bambaşka bir versiyonunu benimsediği kısa sürede anlaşıldı.

Sunucuda ciddi tartışmalar açılmasını bekleyenler, Among Us karakterlerinin beklenmedik oranlarda büyütülmüş bölümleriyle karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Bir başka köşede ise GTA 4 Remaster için organize olmuş bir grup vardı ve GTA 6'nın öncelikli olmaması gerektiğini savunuyordu.

Yani bu sunucu başlı başına bir kaostan ibaretti. Sanırsak başlıktaki sorumuzun cevabı belli: Sanat sanat için, GTA 6 kaos içindir.