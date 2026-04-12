Rockstar Games Veri İhlalini Doğruladı! GTA 6 Tekrar Ertelecek mi?

Rockstar Games, birkaç yıldır Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) üzerinde çalışıyor. Ne var ki bu süreç pek de planladığı gibi gitmedi. Daha önce oyunun ilk fragmanını bilgisayar korsanları yüzünden erkenden yayınlayıp oyunu duyurmak zorunda kalan şirket, şimdi de oyunun piyasaya sürülmesine birkaç ay kalmışken beklenmedik bir olay daha yaşadı.

Rockstar Games Veri İhlali mi Yaşadı?

Eğer oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız bir hacker grubunun Rockstar Games'in bulut sunucularına sızdığı yönündeki iddialarını duymuş olabilirsiniz. Bu grup, Rockstar'a kendileri ile iletişime geçmesi için 14 Nisan 2026'ya kadar süre vermişti. Eğer bunu reddedip görmezden gelirse verilerin sızdırılacağını, bunun da can sıkıcı sorunlara neden olacağını ileri sürmüştü.

Başlangıçta pek inandırıcı gelmeyen bu durumun Rockstar Games tarafından yapılan son duyuru ile birlikte doğru olduğu ortaya çıktı. Ne var ki şirket, bu sızıntının üçüncü taraf kaynaklı olduğunu ve yalnızca büyük bir önemi olmayan, sınırlı sayıda şirket bilgisi içerdiğini ifade etti. Yani Rockstar'ın açıklamasına göre bu sızıntıdan ne şirketin şu anki faaliyetleri ne de oyuncular etkilenecek.

Rockstar Games, Daha Önce Veri Sızıntısı Yaşadı mı?

Bu, Rockstar Games'in yaşadığı ilk veri sızıntısı değil. 2022 yılında bir kullanıcı, çeşitli platformlar üzerinden GTA 6'nın geliştirme sürecinin ilk aşamaları olduğu belirtilen 90 adet video paylaştı. Bunların toplamdaki uzunluğu ise yaklaşık 50 dakikayı buluyordu. Söz konusu sızıntılar, daha sonra paylaşılan fragman ve Rockstar'ın kendi verdiği bilgilere göre oyunun iki ana karakteri olacak Lucia ile Jason'a odaklandı.

Bu olaydan sonra sızdırılan videolar hızla kaldırıldı ve olayın arkasında Arion Kurtaj isimli 18 yaşında bir hackerın olduğu öğrenildi. Üstelik bu olay gerçekleşirken önceki siber saldırıları nedeniyle gözetim altındaydı ve bir otel odasında tutuluyordu. Elinde bilgisayar da yoktu. Sadece bir Amazon Fire Stick, televizyon ve bir akıllı telefon kullanarak saldırıyı gerçekleştirdi.

Kodların Sızdırılması Neden GTA 6'nın Ertelenmesine Yol Açardı?

Rockstar Games için en büyük tehditlerden biri, oyunun kaynak koduna ulaşılması. Eğer bu kodlar ele geçirilir ve sızdırılırsa hile yazılımları geliştirenler, online mod için bir açık bir kapı bulup kendi hilelerini geliştirebilir. Bu da son derece keyifsiz bir oyun deneyimine neden olabilir. Bunun olmaması için de şirket güvenlik tarafındaki her şeyi baştan aşağı ele almak zorunda kalabilir.

Tabii, böyle bir durum söz konusu olduğunda şirket kırmızı alarm verebilir. Bu noktada personellerin erişim yetkilerinde ciddi bir kısıtlamaya gidilebilir. Yeni bir sızıntı olmaması adına başvurulan bu yöntem, geliştirme sürecinin de oldukça yavaşlamasına yol açabilir. O yüzden de oyuncuların beklemesi gereken süre epey artabilir.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in 2026 yılında tekrardan veri ihlaline maruz kaldığına ilişkin iddialar, başlangıçta bana da blöf gibi gelmişti ama şirketin bu iddiayı doğrulamasından sonra epey şaşırdım. 2022 yılında yaşanan büyük sızıntıdan sonra güvenlik seviyesinin had safhada olduğunu, böyle bir şeyin tekrardan yaşanmayacağını düşünüyordum ama tam aksi oldu. Neyse ki oyunla ilgili bir sızıntı söz konusu değil. Şimdilik olası bir erteleme beklemiyorum. Umuyorum ki bu yıl daha fazla olay yaşamayız ve GTA 5'ten sonra herkesin merakla beklediği GTA 6'yı oynama fırsatı elde ederiz.