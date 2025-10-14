GTA 6 Ertelenecek mi? Yeni Fragman Hayranları Panikletti

Grand Theft Auto 6 (GTA 6), 2026'nın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Oyunun normalde 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyordu fakat bu beklenen tarih yerine oyunun 2026'da çıkacağı duyuruldu. Ne var ki son paylaşılan tarihin de kesin olduğunun bir garantisi bulunmuyor.

GTA 6'yı yakından takip ediyorsanız uzun zamandır oyunun erteleneceğine dair söylentilerin dolaşımda olduğunun farkında olmanız muhtemel. Bu söylentilerin şimdi önemli bir dayanağı daha var. Üstelik bu söylentilerin temelini Rockstar Games'in YouTube kanalında paylaşılan yeni bir video oluşturuyor.

GTA Online'ın Yeni Fragmanı, GTA 6'nın Ertelenebileceğini Gösteriyor

Rockstar Games'in YouTube kanalında GTA Online'ın yeni bir fragmanı yayınlandı. Sorun şu ki Grand Theft Auto 5'in çok oyunculu bir versiyonu olan GTA Online, 2013 yılında piyasaya sürüldü ve fragmanda çok oyunculu moda dair hiç yeni bir detaya rastlanmadı. Bunun yerine GTA 6'nın ertelenebileceğini gösteren bir ifade ön plana çıktı.

Fragman, Dr. Isiah Friedlander'ın konuşmasıyla başlıyor. Friedlander, "Korkarım ki zamanımız henüz dolmadı" ifadesini kullanıyor. Bu tanıtım videosu aslında GTA Online'ı tanıtmaktan ziyade yeni fragman ya da oyuna dair bilgiler isteyen hayranlara verilen bir yanıt gibi görünüyor. Rockstar muhtemelen serinin hayranlarına henüz onlara verecek bir şeyleri olmadığını söylüyor.

Bir diğer ihtimale göre fragman, geliştiricinin oyunun tamamlaması için çok daha fazla zamana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Rockstar eğer bu fragmanla oyunun erteleneceğini anlatmaya çalışıyorsa hayranların Grand Theft Auto 6'yı çok daha uzun bir süre beklemek zorunda kalacağı söylenebilir. Şirket gerçekten çok kapsamlı bir proje yürütüyor ve oyunculara eksiksiz bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6'nın şimdiye kadarki tüm GTA oyunları arasında özel bir yere sahip olması bekleniyor. Oyunda Lucia ve Jason dahil olmak üzere iki oynanabilir karakterimiz olacak. Şimdiye kadar iki adet fragman paylaşıldı ve bu fragmanlarda sadece Lucia'nın hapishaneye girdiğini, cezası sona erdikten sonra ise Jason tarafından karşılandığını gördük. Bunun haricinde oyuncuları nasıl bir oyunun beklediğine dair önemli ipuçlarına yer verildi.

Fragmanlara göre oyun son derece kapsamlı olacak. NPC'ler çok daha gerçekçi hissettirecek. Karakter modellemeleri ise oyunun ne kadar uzun bir süre boyunca geliştirme aşamasında olduğunu kanıtlar nitelikte olacak. Bu arada Red Dead Redemption 2'deki sınırlı silah taşıma, önceden belirlenmiş tepkilerden çok daha fazlasını veren NPC'ler gibi gerçekçilik seviyesini arttıran birçok detayın bu oyunda da olacağı söyleniyor.