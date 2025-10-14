1.882 TL'lik Dev İndirim: Red Dead Redemption 2 Çok Ucuzladı

Rockstar Games'in efsane açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2'yi oynamak isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bir kampanya başladı. Steam ve PlayStation mağazalarında başlayan kampanya kapsamında Red Dead Redemption 2 indirime girdi. Oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Red Dead Redemption 2'nin Fiyatı Düştü

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. Vahşi Batı temasına sahip olan popüler oyun 59,99 dolar (2.509 TL) yerine 14,99 dolar (627 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 20 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Rockstar Games tarafından 2019 yılında piyasaya sürülen oyun, PlayStation mağazasında da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı bu kampanya kapsamında 2.099 TL'den 524,75 TL'ye düştü. PlayStation mağazasındaki kampanya 23 Ekim 2025 tarihinde bitecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-bit

Windows 10 - 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Red Dead Redemption 2'nin yüklenebilmesi için en az 150 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-bit

Windows 10 - 64-bit İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya ve aksiyon macera türlerinde olan Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan ve Van der Linde çetesinin hikâyesine odaklanıyor. 1899 yılında geçen yapımda devasa ve detaylı bir harita bulunuyor. Bu harita üzerinde ister görev yapabiliyor ister avlanabiliyor ister soygun yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz.

Yolculuk esnasında rastgele olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor. Hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs kamera açılarıyla oynanabilen oyunda ayrıca hava koşullarının oynanışa etkisi gibi birçok detay da mevcut. Etkileyici manzaralara şahit olduğumuz yapımın 93 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.