Rockstar Games, Bir Şirketi Daha Bünyesine Kattı!

GTA 6 için yeni bir açıklama yapması beklenen Rockstar Games, Avustralya merkezli Video Games Deluxe stüdyosunu satın aldığını duyurdu. Bu birleşme, yıllardır süren verimli bir iş birliğinin zirve noktası olarak görülüyor. Artık iki firma, tek bir çatı altında güçlerini birleştirerek daha büyük projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Rockstar Games, Video Games Deluxe'u Satın Aldı

Video Games Deluxe, 2013 yılında Brendan McNamara tarafından kuruldu. McNamara, önceki kariyerinde Rockstar ile yakın iş birliği içinde çalışmış, L.A. Noire'ın yapımını yöneten Team Bondi’nin başında yer almıştı. L.A. Noire'ın gelişim sürecinde Sony Computer Entertainment projeyi finanse etse de sonrasında haklar Rockstar Games'e devredilmişti. Ancak kötü çalışma koşulları nedeniyle Team Bondi ve Rockstar arasındaki ilişki sona erdi ve 2011’de Team Bondi iflas etti.

McNamara ve ekibi, iflasın ardından kariyerlerine farklı projelerle devam etti. 2013 yılında Video Games Deluxe'u kurarak Rockstar ile yine iş birliğine başladılar. Bu yeni stüdyo, sadece Rockstar projelerine odaklanarak yıllar içinde önemli yapımların arkasında yer aldı. 2017’de L.A. Noire'ın yeniden yayınlanması, L.A. Noire: The VR Case Files ve Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın iyileştirilmesi gibi projelerle Rockstar’ın oyun dünyasındaki önemli başarılarına katkıda bulundular.

Rockstar Games Stüdyo Direktörü Jennifer Kolbe, Video Games Deluxe adının "Rockstar Australia" şeklinde değiştirileceğini ve bu şekilde aynı çatı altına gireceklerini ifade etti. Kolbe bu birleşmeyle şirketin Avustralya’daki operasyonlarını daha güçlü bir şekilde temsil edeceğini belirtirken, Brendan McNamara ise Rockstar ile çalıştıkları için onur duyduklarını ve birlikte en iyi oyunları yapmaya devam etmek için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Rockstar Games, toplamda on tane yan kuruluşa sahip. Şirketin ana merkezi ise ABD'nin New York şehrinde. Oyun devinin küresel çapta genişleyen yapısı, her bir stüdyosunun farklı oyun projelerine odaklanarak daha verimli bir geliştirme süreci yürütmesini sağlıyor.

GTA 6 Ne Durumda?

Mevcut bilgilere göre Grand Theft Auto veya kısa adıyla GTA serisinin merakla beklenen yeni oyunu, bu sene piyasaya sürülecek. Henüz net bir tarih açıklanmadı ancak yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor. Zira Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, mükemmeliyetçi olduklarını vurguluyor. Bu nedenle tamamen hazır olana kadar piyasa sürülmesi beklenmiyor.