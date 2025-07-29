Xbox'ın Yeni El Konsolu Fiyatıyla "Yuh Artık" Dedirtecek!

Xbox'un ASUS iş birliği ile geliştirdiği yeni taşınabilir el konsolları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ortaya çıkan yeni konsolların şimdiyse fiyatları paylaşıldı.

Aktarılanlara göre önümüzdeki ay piyasaya sürülecek yeni cihazlar adeta dudak uçuklatan fiyat etiketlerine sahip olacak. İşte detaylar!

ROG Xbox Ally 599 Euro, Ally X ise 899 Euro'dan Satışa Sunulacak

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni ROG Xbox Ally 500 euro, ROG Xbox Ally X ise 899 euro karşılığında satın alınabilecek. Geçtiğimiz haziran ayında piyasaya sürülen Nintendo Switch 2'nin Avrupa'da 469 euro'luk bir etikete sahip olduğu düşünüldüğünde yeni konsolların epey tuzlu olduğu söylenebilir.

Yeni ROG Xbox Ally modellerinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ancak sızdırılan Avrupa fiyatlarından yola çıkacak olursak yeni el konsollarından Xbox Ally'nin 50 bin TL bandında Xbox Ally X'in ise yaklaşık olarak 75 bin TL bir fiyatla satışa sunulabileceğini tahmin edebiliriz.

ROG Xbox Ally Özellikleri

ROG Xbox Ally doğrudan 720p çözünürlükte, ROG Xbox Ally X ise 900p ile 1080p arasında değişen çözünürlüklerde oyun deneyimi sunmaya odaklanacak. Tasarımsal olarak büyük bir sürpriz barındırmayan taşınabilir oyun cihazları, tıpkı ASUS ROG Ally gibi 7 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı ve VRR (değişken yenileme hızı) desteğine sunan 1080p çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Xbox Ally modeli, 60 Wh batarya ile donatılmış olup, gücünü AMD Ryzen Z2 A işlemciden alacak. Cihaz ayrıca, 16 GB LPDDR5-6400 RAM ve 512 GB M.2 2280 SSD depolama alanını bünyesinde barındıracak.

Daha üst düzey olan Xbox Ally X ise 80 Wh batarya ile birlikte AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisine ev sahipliği yapacak. Serinin üst düzey modeli bu işlemcisi 24 GB LPDDR5X-8000 RAM ve 1 TB M.2 2280 SSD depolama alanı ile eşleştirecek.

Her iki cihaz da temelinde büyük oranda sadeleştirilmiş Windows 11 işletim sistemine sahip olacak ve Microsoft tarafından geliştirilen özel bir Xbox arayüzüyle gelecek. Söz konusu arayüz, tüm oyunları "Xbox PC" uygulamasında bir araya getirirken, Steam ve Epic Games Store'daki oyunların da oynanabilmesini sağlayacak.

ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X'in teknik özellikleri şu şekilde.

Özellik ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X İşletim Sistemi Windows 11 Home Windows 11 Home Giriş ABXY tuşları, D-pad, L & R Hall Effect analog tetikleyiciler, L & R tamponlar, Xbox tuşu, Görüntüle tuşu, Menü tuşu, Komut Merkezi tuşu, Kütüphane tuşu, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU ABXY tuşları, D-pad, L & R impulse tetikleyiciler, L & R tamponlar, Xbox tuşu, Görüntüle tuşu, Menü tuşu, Komut Merkezi tuşu, Kütüphane tuşu, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU İşlemci AMD Ryzen Z2 İşlemci AMD Ryzen AI Z2 Extreme İşlemci Bellek 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Depolama 512GB M.2 2280 SSD 1TB M.2 2280 SSD Ekran 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Yansıma Önleyici 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Yansıma Önleyici G/Ç Bağlantı Noktaları 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 1.4 / Güç Dağıtımı 3.0), 1x UHS-II microSD kart okuyucu, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı 1x USB4 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Güç Dağıtımı 3.0, Thunderbolt™ 4 uyumlu), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Güç Dağıtımı 3.0), 1x UHS-II microSD kart okuyucu, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı Ağ ve İletişim Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Boyutlar 290.8 x 121.5 x 50.7mm 290.8 x 121.5 x 50.7mm Ağırlık 670g 715g Batarya 60Wh 80Wh Kutu İçeriği ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, Stand ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, Stand

ROG Xbox Ally Ne Zaman Tanıtılacak

Aktarılan bilgilere göre Microsoft, 20 Ağustos tarihinde düzenelenecek Gamescom Opening Night Live etkinliğinde yatın ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X modellerini resmen tanıtacak ve ön siparişe açacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar, yüksek fiyat etiketlerine rağmen en çok tercih edilen el konsolu modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım...