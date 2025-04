Game Pass’teki En İyi Oyunlar

Game Pass, özellikle de ülkemizde oyunlara ulaşmak için harika bir platform. Aylık ödeme sistemi ile çalışan Game Pass’te 500’e yakın oyun bulunuyor ve aralarında da pek çok iyi yapımlar var. Oyun fiyatlarıınn 4 haneli sayılara satıldığı şu günlerde Game Pass pek çok kişinin oyunlara ulaşma konusunda tercih ettiği ilk platform oluyor. Peki en iyi Game Pass oyunları hangileri?

En İyi Game Pass Oyunları

Age of Empires serisi

Assassin's Creed Odyssey

Battlefield Serisi

Call of Duty Black Ops 6

Cities: Skylines II

Control

Crysis serisi

Dead Space serisi

Dishonored serisi

EA Sports FC 24

Forza Horizon 5

Hollow Knight

Lies of P

Mass Effect serisi

Ninja Gaiden serisi

Ori and the Blind Forest

Palworld

Pillars of Eternity II: Deadfire

Prey

Resident Evil 2 & 3

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Tunic

Warhammer 40000: Boltgun

Wolfenstein serisi

Yakuza serisi

Age Of Empires Serisi

Gerçek zamanlı strateji oyunları seven hemen hemen herkesin bayılarak oynayacağı Age Of Empires serisinin tüm oyunları Game Pass’te bulunuyor. Eğer strateji oyunlarını seviyorsanız dilediğiniz Age Of Empires oyunundan birinin en güncel versiyonuna giriş yapabilirsiniz.

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed oyunları içerisinde belki de en iyisi olan Assassin's Creed Odyssey Game Pass üzerinden oynanabilir durumda. Odyssey’e ek olarak Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Valhalla da Game Pass kütüphanesinde bulunuyor.

Son çıkan Assassin's Creed oyunlarını oynamak istiyorsanız Game Pass oyun kütüphanesi sizi memnun edecektir. İlerleyen yıllarda çıkacak olan Assassin's Creed oyunlarının da Game Pass kütüphanesine eklenmesi bekleniyor.

Battlefield Serisi

FPS oyuncularının oynamak isteyebileceği bir seri olan Battlefield serisinin hemen hemen her oyunu Game Pass kütüphanesinde yer alıyor. Özellikle yıkım ve iyi gözüken bir çevre istiyorsanız Battlefield serisi tam size göre.

Call of Duty Black Ops 6

Game Pass’e gelmesi beklenen oyunların başında olan Call of Duty Black Ops 6 eminiz ki pek çok kişiyi Game Pass abonesi olmaya ikna etmiştir. Zira Call of Duty Black Ops 6’yı satın almaya kalkıtığınızda 70 $ gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Call of Duty Black Ops 6, Game Pass kütüphanesinin en gözde yapımlarından bir tanesi.

Cities: Skylines II

Oyuncuların bir kısmının çok sevdiği bir kısmının ise yerden yere vurduğu Cities: Skylines II’de Game Pass oyunlarından bir tanesi. Kendi kararınızı vermek ve bu oyunun iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek için oyunu hemen indirin.

Control

Son dönemde çıkmış en nevi şahsına münhasır oyunlardan biri olan Control da Game Pass oyunlarından bir tanesi. Hem hikayesi ile hem de oynanışı ile size çok keyifli saatler yaşatacak olan bu oyun zihninizde çok farklı yer edecek bir yapım olacak.

Crysis Serisi

Özellikle biz Türk oyuncular tarafından çokça beğenilen bir seri olan Crysis serisini de Game Pass aboneliğiniz dahilinde oynayabilirsiniz.

Dead Space Serisi

TPS, bilim kurgu ve korku türünü birleştiren bu serinin yeri çok ayrıdır. Serinin üçüncü oyunu biraz hayal kırıklığı yaratmış olsa da ilk iki oyun hem oynanış hem hikaye hem de korku unsurları bakımından son derece iyi yapımlardır.

Dishonored Serisi

Birinci şahıs bakış açısına sahip gizlilik oyunlarının sayısı epey az. Dishonored ise bu tarz oyunların bayrak taşıyanlarından. Maalesef artık gizlilik türünde yeni yapımlar göremiyoruz. En iyi gizlilik oyunları denilince akıllara gelen bir yapım olan Dishonored serisini siz de Game Pass aboneliğiniz kapsamında hemen oynayabilirsiniz.

EA Sports FC 24

Her sene Game Pass’e gelmesi için beklenen oyunların başında EA Sports FC bulunuyor. Şimdilik en güncel EA Sports FC oyunu olarak EA Sports FC 24 var ancak EA Sports FC 26 çıkmadan 4-5 ay önce EA Sports FC 25 de Game Pass kütüphanesine eklenecektir.

Forza Horizon 5

Arcade yarış oyunları denilince artık Forza Horizon 5’ten başka aklımıza bir şey gelmez oldu. Gerçekten ayırt edilemeyecek kalitedeki görselliği günümüzde bile hala benchmark olarak kullanılıyor. Son derece optimize çalışan Forza Horizon 5’ı özellikle iyi bir bilgisayarda oynamanın keyfine diyecek yoktur.

Hollow Knight

Hiç şüphesiz en iyi Metroidvania oyunlarından biri olan Hollow Knight’ı eğer daha önce hiç oynamadıysanız çok şey kaybediyorsunuz demektir. Neredeyse kusursuz bir yapım olan Hollow Knight’ın devamını yıllardır bekliyoruz.

Lies of P

Son dönemde çıkmış en iyi soulslike oyunlardan biri olan Lies of P, türün meraklıları tarafından muhakkak oynanmalı. Özellikle Bloodborne sevdalıları bu oyuna hayran kalacaktır.

Mass Effect Serisi

Bilim kurgu ve RPG türünün en popüler kesişim kümesi olan Mass Effect serisi belki de oyun tarihinin en önemli serilerinden biridir. Uzun ve güzel bir bilim kurgu hikayesi içerisinde yer almak istiyorsanız Mass Effect serisinden daha iyisini bulamazsınız.

Ninja Gaiden Serisi

Hack and slash oyunları içerisinde son derece özel bir yere sahip olan Ninja Gaiden serisinin tüm oyunları Game Pass kataloğunda yer alıyor. Hatta yenilenmiş olanları bile. Son derece niş bir kitleye hitap eden Ninja Gaiden serisi eşsiz dövüş sistemi ile günümüzde bile hala rakipsiz.

Ori and the Blind Forest

Son derece duygusal ve masalsı bir platform oyunu arıyorsanız aradığınız oyun Ori and the Blind Forest olacaktır. Oyunun her saniyesi birer sanat eseri gibi.

Palworld

Çıktığı dönem tüm interneti rehin alan ve her yerde gördüğümüz Palworld Game Pass oyunlarından biri. Herhangi bir nedenden ötürü eğer bu oyunu oynamadıysanız hemen girip şimdi oynayabilirsiniz.

Pillars Of Eternity II: Deadfire

Sıra tabanlı RPG’ler herkese hitap etmiyor olabilir ancak Pillars Of Eternity II: Deadfire pek çok bakımdan muhteşem bir RPG deneyimi vadediyor.

Prey

Underrated kelimesinin sözlük karşılığı gibi olan Prey, çok bilinmeyen ancak epey iddialı bir oyun. Hikayesi ve oynanışı ile pek çok oyundan daha iyi olmasına rağmen maalesef ses getiremedi. Eğer sizin de bu oyun radarınızdan kaçtıysa Game Pass aboneliğiniz dahilinde Prey’i deneyimleyebilirsiniz.

Resident Evil 2 & 3

Şimdilik Resident Evil 2 ve 3 Game Pass oyunları arasında yer alıyor. İkisi de çok iyi oyunlardır. Korku ve aksiyon seven herkesin oynaması gereken yapımlardır. Umuyoruz ki Resident Evil 4’te Game Pass oyunları arasında yerini alır.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Bir RPG klasiği olan Skyrim da Game Pass’te. Hala bu şaheseri oynamayan kalmış mıdır bilmiyoruz ancak bu zamana kadar oynamadıysanız belki de The Elder Scrolls 6’yı beklemelisiniz.

Tunic

Adeta eski Zelda oyunlarına bir aşk mektubu gibi olan Tunic, keşif ve bulmaca dolu izometrik bir aksiyon oyunudur. Renkli ve sevimli dünyası ile sizi hiç sıkmayacak olan Tunic size bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Warhammer 40000: Boltgun

“Boomer shooter” kategorisine alabileceğimiz bir FPS oyunu olan Warhammer 40000: Boltgun retro grafikleri modern oynanış ile buluşturmuş yapımlardan bir tanesi. Karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadığınız FPS’leri seviyorsanız ve Warhammer 40K dünyası ilginizi çekiyorsa bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

Wolfenstein Serisi

Hikayeli FPS oyunları her zaman ilgi çekici olmuştur. Alternatif tarih anlayışı ile bol bol Nazi öldürmemize imkan tanıyan Wolfenstein serisi muhakkak oynanmaya değer yapımlardan biridir. Nazilerin kazandığı bir İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulu düzeni yıkmak için yola çıktığımız bu oyunda görecekleriniz sizi çok şaşırtacak.

Yakuza Serisi

GTA benzeri oyunlar denilince akıllara gelen ilk serilerden biri olan Yakuza serisi esasında çok farklı ve sıra dışı bir yapımdır. Hem drama hem de komedinin bulunduğu bu farklı seride göreceklerinize inanamayacaksınız.

Game Pass oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin Game Pass'teki favori oyununuz hangisi? Game Pass oyunları içerisinde hangi yapımları görmek isterdiniz?