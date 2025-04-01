Game Pass’teki En İyi Oyunlar
Game Pass abonesi olmayı düşünüyor ancak karar veremiyor musunuz? Bu yazımıza göz atın ve en iyi Game Pass oyunlarını keşfedin.
Game Pass, özellikle de ülkemizde oyunlara ulaşmak için harika bir platform. Aylık ödeme sistemi ile çalışan Game Pass’te 500’e yakın oyun bulunuyor ve aralarında da pek çok iyi yapımlar var. Oyun fiyatlarıınn 4 haneli sayılara satıldığı şu günlerde Game Pass pek çok kişinin oyunlara ulaşma konusunda tercih ettiği ilk platform oluyor. Peki en iyi Game Pass oyunları hangileri?
En İyi Game Pass Oyunları
- Age of Empires serisi
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield Serisi
- Call of Duty Black Ops 6
- Cities: Skylines II
- Control
- Crysis serisi
- Dead Space serisi
- Dishonored serisi
- EA Sports FC 24
- Forza Horizon 5
- Hollow Knight
- Lies of P
- Mass Effect serisi
- Ninja Gaiden serisi
- Ori and the Blind Forest
- Palworld
- Pillars of Eternity II: Deadfire
- Prey
- Resident Evil 2 & 3
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- Tunic
- Warhammer 40000: Boltgun
- Wolfenstein serisi
- Yakuza serisi
Xbox Game Pass Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Bu yazıda, Xbox Game Pass hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.
Age Of Empires Serisi
Gerçek zamanlı strateji oyunları seven hemen hemen herkesin bayılarak oynayacağı Age Of Empires serisinin tüm oyunları Game Pass’te bulunuyor. Eğer strateji oyunlarını seviyorsanız dilediğiniz Age Of Empires oyunundan birinin en güncel versiyonuna giriş yapabilirsiniz.
Assassin's Creed Odyssey
Assassin's Creed oyunları içerisinde belki de en iyisi olan Assassin's Creed Odyssey Game Pass üzerinden oynanabilir durumda. Odyssey’e ek olarak Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Valhalla da Game Pass kütüphanesinde bulunuyor.
Son çıkan Assassin's Creed oyunlarını oynamak istiyorsanız Game Pass oyun kütüphanesi sizi memnun edecektir. İlerleyen yıllarda çıkacak olan Assassin's Creed oyunlarının da Game Pass kütüphanesine eklenmesi bekleniyor.
Eskiden Yeniye Assassin's Creed Serisi
Bu yazımızda Ubisoft’un en büyük markası olan Assassin’s Creed serisine değindik.
Battlefield Serisi
FPS oyuncularının oynamak isteyebileceği bir seri olan Battlefield serisinin hemen hemen her oyunu Game Pass kütüphanesinde yer alıyor. Özellikle yıkım ve iyi gözüken bir çevre istiyorsanız Battlefield serisi tam size göre.
Tüm Battlefield Oyunları
Geçmişten günümüze tüm Battlefield oyunları neler? sizler için derledik.
Call of Duty Black Ops 6
Game Pass’e gelmesi beklenen oyunların başında olan Call of Duty Black Ops 6 eminiz ki pek çok kişiyi Game Pass abonesi olmaya ikna etmiştir. Zira Call of Duty Black Ops 6’yı satın almaya kalkıtığınızda 70 $ gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Call of Duty Black Ops 6, Game Pass kütüphanesinin en gözde yapımlarından bir tanesi.
Cities: Skylines II
Oyuncuların bir kısmının çok sevdiği bir kısmının ise yerden yere vurduğu Cities: Skylines II’de Game Pass oyunlarından bir tanesi. Kendi kararınızı vermek ve bu oyunun iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek için oyunu hemen indirin.
Control
Son dönemde çıkmış en nevi şahsına münhasır oyunlardan biri olan Control da Game Pass oyunlarından bir tanesi. Hem hikayesi ile hem de oynanışı ile size çok keyifli saatler yaşatacak olan bu oyun zihninizde çok farklı yer edecek bir yapım olacak.
Crysis Serisi
Özellikle biz Türk oyuncular tarafından çokça beğenilen bir seri olan Crysis serisini de Game Pass aboneliğiniz dahilinde oynayabilirsiniz.
Dead Space Serisi
TPS, bilim kurgu ve korku türünü birleştiren bu serinin yeri çok ayrıdır. Serinin üçüncü oyunu biraz hayal kırıklığı yaratmış olsa da ilk iki oyun hem oynanış hem hikaye hem de korku unsurları bakımından son derece iyi yapımlardır.
Dishonored Serisi
Birinci şahıs bakış açısına sahip gizlilik oyunlarının sayısı epey az. Dishonored ise bu tarz oyunların bayrak taşıyanlarından. Maalesef artık gizlilik türünde yeni yapımlar göremiyoruz. En iyi gizlilik oyunları denilince akıllara gelen bir yapım olan Dishonored serisini siz de Game Pass aboneliğiniz kapsamında hemen oynayabilirsiniz.
EA Sports FC 24
Her sene Game Pass’e gelmesi için beklenen oyunların başında EA Sports FC bulunuyor. Şimdilik en güncel EA Sports FC oyunu olarak EA Sports FC 24 var ancak EA Sports FC 26 çıkmadan 4-5 ay önce EA Sports FC 25 de Game Pass kütüphanesine eklenecektir.
Forza Horizon 5
Arcade yarış oyunları denilince artık Forza Horizon 5’ten başka aklımıza bir şey gelmez oldu. Gerçekten ayırt edilemeyecek kalitedeki görselliği günümüzde bile hala benchmark olarak kullanılıyor. Son derece optimize çalışan Forza Horizon 5’ı özellikle iyi bir bilgisayarda oynamanın keyfine diyecek yoktur.
Hollow Knight
Hiç şüphesiz en iyi Metroidvania oyunlarından biri olan Hollow Knight’ı eğer daha önce hiç oynamadıysanız çok şey kaybediyorsunuz demektir. Neredeyse kusursuz bir yapım olan Hollow Knight’ın devamını yıllardır bekliyoruz.
Lies of P
Son dönemde çıkmış en iyi soulslike oyunlardan biri olan Lies of P, türün meraklıları tarafından muhakkak oynanmalı. Özellikle Bloodborne sevdalıları bu oyuna hayran kalacaktır.
Mass Effect Serisi
Bilim kurgu ve RPG türünün en popüler kesişim kümesi olan Mass Effect serisi belki de oyun tarihinin en önemli serilerinden biridir. Uzun ve güzel bir bilim kurgu hikayesi içerisinde yer almak istiyorsanız Mass Effect serisinden daha iyisini bulamazsınız.
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Ninja Gaiden Serisi
Hack and slash oyunları içerisinde son derece özel bir yere sahip olan Ninja Gaiden serisinin tüm oyunları Game Pass kataloğunda yer alıyor. Hatta yenilenmiş olanları bile. Son derece niş bir kitleye hitap eden Ninja Gaiden serisi eşsiz dövüş sistemi ile günümüzde bile hala rakipsiz.
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Ori and the Blind Forest
Son derece duygusal ve masalsı bir platform oyunu arıyorsanız aradığınız oyun Ori and the Blind Forest olacaktır. Oyunun her saniyesi birer sanat eseri gibi.
Palworld
Çıktığı dönem tüm interneti rehin alan ve her yerde gördüğümüz Palworld Game Pass oyunlarından biri. Herhangi bir nedenden ötürü eğer bu oyunu oynamadıysanız hemen girip şimdi oynayabilirsiniz.
Pillars Of Eternity II: Deadfire
Sıra tabanlı RPG’ler herkese hitap etmiyor olabilir ancak Pillars Of Eternity II: Deadfire pek çok bakımdan muhteşem bir RPG deneyimi vadediyor.
Prey
Underrated kelimesinin sözlük karşılığı gibi olan Prey, çok bilinmeyen ancak epey iddialı bir oyun. Hikayesi ve oynanışı ile pek çok oyundan daha iyi olmasına rağmen maalesef ses getiremedi. Eğer sizin de bu oyun radarınızdan kaçtıysa Game Pass aboneliğiniz dahilinde Prey’i deneyimleyebilirsiniz.
Resident Evil 2 & 3
Şimdilik Resident Evil 2 ve 3 Game Pass oyunları arasında yer alıyor. İkisi de çok iyi oyunlardır. Korku ve aksiyon seven herkesin oynaması gereken yapımlardır. Umuyoruz ki Resident Evil 4’te Game Pass oyunları arasında yerini alır.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Bir RPG klasiği olan Skyrim da Game Pass’te. Hala bu şaheseri oynamayan kalmış mıdır bilmiyoruz ancak bu zamana kadar oynamadıysanız belki de The Elder Scrolls 6’yı beklemelisiniz.
Tunic
Adeta eski Zelda oyunlarına bir aşk mektubu gibi olan Tunic, keşif ve bulmaca dolu izometrik bir aksiyon oyunudur. Renkli ve sevimli dünyası ile sizi hiç sıkmayacak olan Tunic size bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak.
Warhammer 40000: Boltgun
“Boomer shooter” kategorisine alabileceğimiz bir FPS oyunu olan Warhammer 40000: Boltgun retro grafikleri modern oynanış ile buluşturmuş yapımlardan bir tanesi. Karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadığınız FPS’leri seviyorsanız ve Warhammer 40K dünyası ilginizi çekiyorsa bu oyuna bir şans verebilirsiniz.
Wolfenstein Serisi
Hikayeli FPS oyunları her zaman ilgi çekici olmuştur. Alternatif tarih anlayışı ile bol bol Nazi öldürmemize imkan tanıyan Wolfenstein serisi muhakkak oynanmaya değer yapımlardan biridir. Nazilerin kazandığı bir İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulu düzeni yıkmak için yola çıktığımız bu oyunda görecekleriniz sizi çok şaşırtacak.
Yakuza Serisi
GTA benzeri oyunlar denilince akıllara gelen ilk serilerden biri olan Yakuza serisi esasında çok farklı ve sıra dışı bir yapımdır. Hem drama hem de komedinin bulunduğu bu farklı seride göreceklerinize inanamayacaksınız.
Mafia Benzeri Oyunlar
Mafia serisini çok mu sevdiniz? Bu yazımıza göz atın ve Mafia benzeri diğer oyunları keşfedin.
Game Pass oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin Game Pass’teki favori oyununuz hangisi? Game Pass oyunları içerisinde hangi yapımları görmek isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.