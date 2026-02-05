Tansiyon Ölçebilen Akıllı Saat Tanıtıldı! 32 GB Depolama Sunuyor

Rogbid, yeni akıllı saati R3'ü tanıttı. Geniş bir özellik yelpazesi ile dikkatleri üzerine çeken bu yeni model hemen hemen her türlü Android uygulamayı saatiniz üzerinden çalıştırmanıza izin veriyor. Bütçe dostu olarak konumlandırılabilecek bu cihazın kullanıcıları, iki mod arasından tercih yapabiliyor.

Rogbid R3 Özellikleri

Rogbid R3, 4G LTE hücresel bağlantı desteği ile birlikte geliyor. Bu, herhangi bir akıllı telefona bağlamak zorunda kalmadan arama yapabileceğiniz veya internette gezinebileceğiniz anlamına geliyor. Cihaz temelde Android işletim sistemini kullanıyor fakat akıllı saatler için tam olarak edilmiş bir sürüm olduğu söylenemez.

Bu, akıllı saatler için özel olarak geliştirilmemiş uygulamaları bile çalıştırmanızın mümkün hâle getiriyor. Cihazınızı hem tam anlamıyla bir Android cihaz hem sadece bildirim alabileceğiniz ve hareketlerinizi takip edebilecek Bluetooth akıllı saat olarak kullanabiliyorsunuz. Saat, 1,65 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran üzerinde 480 x 4800 piksel çözünürlük sunuyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Rogbid Fusion'da 0,49 inç OLED ekran tercih edilmişti.

Akıllı saat, 3 GB RAM ile birlikte geliyor. Ayrıca 32 GB depolama alanı sunuyor. 1.100 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan cihazın IP67 sertifikası mevcut. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. R3 modeli, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi özellikleri sayesinde kapsamlı bir sağlık takibi yapmanıza olanak tanıyor.

Rogbid R3 Fiyatı

Rogbid R3 için 99.99 dolar (4 bin 353 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile birlikte geliyor. Akıllı saatin tansiyon ölçme özelliği içeriyor ancak gerçek bir tıbbi cihazla eşleştirme gerektirmediğini belirtmek gerekiyor. Bu, sadece fikir edinmek amacıyla kullanılabileceği, sonuçların kesin olmadığı anlamına geliyor.