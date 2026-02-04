Yapay Zeka Destekli Akıllı Saat Geliyor! 35 Saat Pil Ömrü ve Dahası

Amazfit'in yeni akıllı saati T-Rex Ultra 2, bir sertifikasyon platformunda görüldü. Geçtiğimiz günlerde bütün özellikleri sızdırılan akıllı saatin çok yakın bir zamanda tanıtımının gerçekleştirilmesi bekleniyor. İddialı bir model olmasını sağlayan özellikleri arasında uzun pil ömrü, yapay zeka destekli asistan çok daha fazlası yer alıyor.

Amazfit T-Rex Ultra 2, Yeni Sertifika Aldı

Amazfit'in büyük merakla beklenen akıllı saati T-Rex Ultra 2, A2550 model numarası ile SIRIM sertifikası aldı. Henüz piyasaya sürülmemiş bir cihazın sertifika alması genellikle ürünün tanıtımına yakın bir zamanda gerçekleşir. Bunu göz önünde bulunduracak olursak T-Rex Ultra 2'nin çok yakın zamanda tanıtılacağını söyleyebiliriz. Hatta çok yüksek ihtimalle 2 Mart ila 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılabilir.

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Amazfit T-Rex Ultra 2, 1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. MicroLED üzerinde 3.000 nit maksimum parlaklık sunacak. Buna ek olarak cihazın TC4 titanyum alaşımı ya da 316L paslanmaz çelik bir kasa ile birlikte geleceği ileri sürülüyor. Hatırlatmak gerekirse T-Rex 3 Pro'da (44 mm) ise 1,32 inç AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük, 353 PPI ve 3000 nit tercih edilmişti.

Akıllı saat, yapay zeka destekli asistanla beraber gelecek. Böylece yanınızda her zaman herhangi bir konuda başvurabileceğiniz işlevsel bir asistan bulunacak. Kafanıza herhangi bir soru takılırsa doğrudan yanıt vermesini isteyebileceksiniz. Öte yandan bu cihazın BioTracker sensörler sayesinde sağlık takibini çok daha yüksek hassasiyetle yapacağı belirtiliyor.

700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı iddia edilen cihaz, standart kullanımda 35 güne kadar pil ömrü sunacak. Bununla birlikte 10 ATM su direncine sahip olacak. Ayrıca telefonun çekmediği yerlerde hayatınızı kurtarabilecek uydu üzerinden mesajlaşma ve SOS (Acil Durum) özelliği içerecek. Bu arada saatin fiyatının 449 dolar (19 bin 534 TL) ila 549 dolar (23 bin 884 TL) fiyat etiketi ile geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.