ROKETSAN'ın Enerji Silahı "YESS" Görücüye Çıktı

Savunma sanayisinin dikkat çeken firmalarından ROKETSAN, Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni görücüye çıkardı. ROKETSAN, yayınladığı test görüntülerinde Alka’nın etkileyici meziyetlerini tüm dünyaya gösterdi.

Terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için geliştirilen Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıtılmıştı.

ROKETSAN’ın paylaştığı test görüntülerinde Alka’nın, el yapımı patlayıcı, güvenlik ihlali yapan drone, mühimmat taşıyan drone, casus drone, sürü drone saldırısı gibi tehditleri başarıyla bertaraf ettiği görülüyor.

Alka'yı öz kaynaklarıyla geliştirdiklerini söyleyen ROKETSAN İleri Güdüm ve Kontrol Teknolojileri Müdürü Dr. Uğur Kayasal, Alka'da hem lazer tahribat sistemi hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi bulunduğunu vurguladı.

Bu sayede Alka’nın drone, sabit kanatlı uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkili bir sistem olduğunu belirten Kayasal, aynı zamanda el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını da sağladığını dile getirdi.

Alka'yı ilk olarak ROKETSAN'daki test alanında denediklerini, sonra kendi tesislerine kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kayasal, şöyle konuştu:

"Kendimiz denemeler yapıyoruz, mesela bir drone hedefi gelse, model uçak saldırısı olsa nasıl olur diye. Bunlara karşı tespit ve tahribatta oldukça etkili olduğunu gördük. Çevredeki insanlara ya da unsurlara zarar vermeden sadece hedef üzerinde seçilen noktaya hasar vererek hedefi bertaraf edebiliyoruz”

Sistemlerin modüler olması sayesinde başka bir yere de yerleştirilebileceğini ifade eden Kayasal, “Bu bir zırhlı araç ya da sabit tesisteki bir kuleye olabiliyor. Çok yüksek potansiyeli olan bir sistem” dedi.

Kaynak: AA