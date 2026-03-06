20 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Tanıtıldı! El Feneri, Asistan ve Dahası

Rollme, eğlenme, antrenman yapma, sağlık takibi özelliklerinden faydalanma ve çok daha fazlasını mümkün hâle getiren en yeni akıllı saati Navis'i tanıttı. Yeni cihaz, şık tasarımı ile kendini doğrudan fark ettirirken sahip olduğu özellikler sayesindeyse kullanıcılara günlük hayatta çok büyük katkı sağlıyor.

Rollme Navis'in Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1,43 inç

1,43 inç Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED AOD (Her Zaman Açık Ekran): Mevcut

Mevcut Spor Modu: 178+

178+ Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve uyku analizi

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve uyku analizi Dayanıklılık: 50 metreye kadar suya dayanıklılık ve MIL-STD 810H sertifikası

50 metreye kadar suya dayanıklılık ve MIL-STD 810H sertifikası Diğer Özellikler: El feneri, yapay zeka asistanı, Bluetooth arama

El feneri, yapay zeka asistanı, Bluetooth arama Renk Seçenekleri: Siyah ve gümüş

Rollme Navis'in Nasıl Bir Ekranı Var?

Rollme Navis, 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda AOD (Her Zaman Açık Ekran) desteği bulunuyor. Bu sayede kolunuzu sürekli kaldırmak zorunda kalmıyorsunuz. Pek çok hareketli arayüz sunan akıllı saat, yapay zeka ile kendi arayüzünü tasarlamanıza da imkân tanıyor. Sadece nasıl bir arayüz istediğinizi yazmanız yeterli oluyor.

Rollme Navis'in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Akıllı saat, 600 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Günlük kullanımlarda 20 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Cihaz hiç kullanılmadığında 60 gün şarj etmeseniz bile sorun yaşamıyorsunuz. Genel olarak ideal bir pil ömrü sunduğu söylenebilir. Ayda sadece iki kere şarj etmenin yeterli olması, sürekli pil ömrünün üzerine düşme gereksinimini de ortadan kaldırıyor.

Rollme Navis, Su ve Darbelere Karşı Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, MIL-STD 810H sertifikasına sahip. Bu, gün içinde yaşanabilecek küçük kazalara karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Öte yandan 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılık sunuyor. Bu ikisini göz önünde bulundurduğuumuzda genel olarak zorlu koşullara karşı dayanıklı bir cihaz olduğu söylenebilir.

Rollme Navis'in Spor ve Sağlık Özellikleri Neler?

Rollme'nin bu yeni akıllı saati 178'den fazla spor modunu destekliyor. Öte yandan cihaz, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümleri gibi temel sağlık özelliklerine sahip. Uyku analizi de yapabilen cihaz, gün boyunca stres seviyenize takip ederek olası bir beklenmedik durumda sakinleşmenize yardımcı oluyor.

Rollme Navis'in Öne Çıkan Özellikleri Nelerden Oluşuyor?

Rollme'nin bu akıllı saatini öne çıkaran asıl özellikler arasında geceleri karanlıkta kolay bir şekilde ilerlemeniz için el feneri, yapay zeka destekli asistan, çevrim dışı müzik dinleme (kablosuz kulaklıklarla eşleştiebilir), Bluetooth üzerinden arama yapma, mesaj okuma ve bildirimleri görüntüleme gibi özellikler yer alıyor.

Rollme Navis, Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme'nin geçmişte bazı akıllı saatleri Türkiye'de satılsa da şu an aktif olarak satışta olan bir model yok. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı saati Navis'in de Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Yurt dışından getirme gibi bir seçeneğiniz olsa da gümrük düzenlemeleri ve vergilendirme dolayısıyla fiyatının epey artması muhtemel. Fiyat sorun olmasa dahi teknik destek eksikliği gibi dezavantajlarınız olabilir.

Rollme Navis'in Fiyatı Ne Kadar?

Rollme Navis için 79.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 525 TL'ye denk geliyor. Bu akıllı saati bugün Türkiye'ye getirmek istediğinizde gümrük vergisi, ÖTV ve KDV gibi maliyetlerle birlikte fiyatının ikiye katlanması olası görünüyor.

Editörün Yorumu

Rollme Navis artık akıllı saatlerde olması gereken hemen hemen tüm temel özellikleri içeriyor. Buna ek olarak yapay zeka desteği, el feneri ve benzeri ek özellikler de sunarak kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Özellikle zahmetsiz bir kullanım deneyimi sunan, uzun pil ömrü olan bir akıllı saat arayanlara doğrudan hitap ettiğini düşünüyorum. Günlük olası kazalara karşı dayanıklı olmasını da önemli bir avantaj olarak görüyorum.