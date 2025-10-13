Honor'un Aşırı Güçlü Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı Magic 8 Pro Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun hem performansı hem de bazı teknik özellikleri belli oldu. Geekbench'te yüksek performans sergileyerek önemli bir başarının altına imza atan telefon aşırı güçlü işlemciyle birlikte gelecek.

Honor Magic 8 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

BKQ-AN00 model numarasına sahip olan Honor Magic 8 Pro, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 424 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 318 puana ulaşmayı başardı. Bu test sonucu, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabileceğini gösteriyor.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda 16 GB RAM ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 7 Pro'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile bilrikte gelecek telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip Magic 8 Pro, tek şarjla bile uzun süre boyunca kullanım imkânı sunacak. Telefon ayrıca 120W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Honor Magic 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 Pro ve Magic 8, 15 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte Magic 8 serisinin tüm özellikleri ve fiyat etiketleri açıklanacak. Honor Magic 7 Pro ve Magic 7, 30 Ekim 2024 tarihinde tanıtılmıştı. Telefonların hangi renk seçeneklerine sahip olacağı henüz belli değil.