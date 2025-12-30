Rolls-Royce’u Ayağa Kaldıran Türk: 10 Katlık Rekor Artış!

Dünyanın en büyük uçak motoru ve otomobişl üreticilerinden biri olan Rolls-Royce, geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı zor günleri Türk bir CEO tarafından başarıyla atlattı. Rolls Royce'un piyasa değerinde yaşanan rekor artışın ardından başarılı Türk iş insanına büyük bir ödül verildi. İşte Rolls-Royce markasına Türk imzasını atan o isim ve detaylar...

Rolls-Royce'un Kaderini Değiştiren O Türk: Tufan Erginbilgiç!

İngiliz sanayi devlerinden Rolls-Royce’ta son yılların en çarpıcı kurumsal dönüşümlerinden biri yaşandı. Bir dönem ciddi mali sorunlarla anılan şirket kısa süre içinde yeniden küresel yatırımcıların odağına girerken bu değişimin merkezinde bir Türk yönetici yer aldı.

Rolls-Royce’un CEO’luk koltuğuna oturan Tufan Erginbilgiç şirketin yıllardır süren yapısal sorunlarına odaklanan sert ama planlı bir yönetim anlayışı benimsedi. Maliyet kontrolü, operasyonel sadeleşme ve karlılık odaklı stratejiler kısa sürede sonuç vermeye başladı.

Bu süreçte şirket zarar eden bir yapıdan güçlü finansal göstergelere sahip bir kuruma dönüşerek dikkat çekti. Uygulanan yeni stratejilerin etkisi rakamlara da net şekilde yansıdı. Erginbilgiç’in liderliğinde Rolls-Royce’un piyasa değeri yaklaşık 10 kat artış gösterdi.

Bu dikkat çekici performans, yönetim kurulunun da karşılıksız bırakmadığı bir başarı oldu. Açıklanan uzun vadeli teşvik planı kapsamında Tufan Erginbilgiç’e verilen hisse senetlerinin, belirlenen hedeflerin korunması hâlinde yaklaşık 100 milyon sterlin değerine ulaşması bekleniyor.

Böylece Erginbilgiç, küresel ölçekte en yüksek performans ödüllerinden birini alan yöneticiler arasına girmiş oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...