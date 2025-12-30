Subaru Hayranlarını Ayağa Kaldıran Video: WRX STI Geri Mi Dönüyor?

Japon otomobil markası Subaru hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Markanın efsaneleşmiş WRX STI modelinin yeni versiyonunu işaret eden trailer sosyal medyada gündem oldu. Peki yapılan paylaşımda yer alan videoda hangi detaylara dokunuldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Efsane Geri Sayımda: 2026 Subaru WRX STI İçin İlk İpucu Geldi!

Subaru performans dünyasında uzun süredir sessiz kalan STI ismini yeniden gündeme taşıyacak bir hamle yaptı. Markanın Japonya’daki resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan kısa bir video WRX STI efsanesinin 2026 yılına yönelik olarak yeniden canlandırılabileceğine işaret ediyor.

Resmi olarak bir doğrulama yok ancak verilen mesaj, Subaru’nun STI ile ilgili planlarının hala masada olduğunu net biçimde gösteriyor. Paylaşılan video birkaç saniyeden ibaret olsa da bilinçli şekilde seçilmiş sahneler dikkat çekiyor.

STI logosunun detaylı görüntülerinin ardından, karla kaplı dar yollarda yüksek tempoyla ilerleyen mavi renkli bir Subaru yer alıyor. Gövde formunun sedan mı yoksa hatchback mi olduğu kesin değil. Ancak videoda duyulan motor sesi, Subaru ile özdeşleşmiş boxer karakterini açık şekilde hissettiriyor ve performans vurgusunun bilinçli olarak öne çıkarıldığını gösteriyor.

Videonun sonunda yer alan 9 Ocak 2026 tarihi ise tesadüf olarak görülmüyor. Bu tarih, otomobil dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Tokyo Auto Salon ile aynı döneme denk geliyor. Bu da Subaru’nun eğer gerçekten yeni bir performans modeli tanıtacaksa sahne olarak bu organizasyonu tercih edebileceğine işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...