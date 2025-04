Nvidia, Oyuncuların Hayatını Kurtaran Güncellemesini Yayınladı, Kullanıcılar "Oh" Çekti

RTX 5000 serisindeki çökme ve siyah ekran problemleri, yayınlanan yeni Nvidia 576.02 sürücüsüyle çözüldü.

Daha önce birçok oyun geliştiricisi Nvidia'nın yayınladığı sürücüler yüzünden oyunculara eski sürümlere dönmeyi bile önermişti. Ancak Nvidia'nın açıklamasına göre bu yeni güncellemede sadece siyah ekran değil, birçok oyun çökmesi ve DLSS + G-Sync kaynaklı kararsızlıkları da silip süpürüyor.

Güncellemedeki en çok dikkat çeken özellik ise doğrudan oyunlar özelinde gelen düzeltmeler oldu. Gelin detaylara bakalım.

Fortnite, inZOI Gibi Oyunlardaki Hatalar Düzeltildi

Güncellemeyle birlikte Fortnite'ta rastgele çökmeler giderildi ve The First Bezerker Khazan'da yaşanan DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED hatası düzeltildi. Diğer öne çıkan düzeltmeler şöyle:

Bilgisayarın uzun uyku sonrası ekranı açmama problemi giderildi.

problemi giderildi. DLSS Frame Generation ve G-Sync birlikte kullanıldığında yaşanan kararsızlıklar çözüldü.

ve G-Sync birlikte kullanıldığında yaşanan kararsızlıklar çözüldü. Star Wars Outlaws , açılış ekranında boşta kalındığında donma sorunundan kurtarıldı.

, açılış ekranında boşta kalındığında donma sorunundan kurtarıldı. InZOI, "GPU crashed or D3D Device Removed" hatası çözüldü.

Half-Life 2 RTX ve GTA V Uygun Ayar Profilleri

Yeni sürücü sadece hataları gidermekle kalmadı; Nvidia GeForce RTX 5060 Ti modeli için de tam destek çekti. Ek olarak Black Myth Wukong ve No More Room in Hell 2, DLSS çoklu kare üretim desteği aldı.

Son olarak Acer, Asus, AOC, LG, Dell ve Samsung gibi markalara ait tam 19 yeni G-Sync uyumlu monitör de destek listesine alındı. Ayrıca güncellemeyle birlikte Deadlock, GTA V Enhanced, inZOI, Monster Hunter Wilds, The Last of Us Part II ve Half-Life 2 RTX için en uygun ayar profilleri de sisteme eklendi.