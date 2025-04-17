Bundan Böyle Grok'un Gözü Üzerinizde Olacak

Elon Musk'ın xAI şirketinin geliştirdiği Grok adlı yapay zeka, "Hafıza" adında yeni bir özellik kazandı. Bundan böyle Grok ile yaptığınız sohbetler kesintisiz ve kişiselleştirilmiş olacak; bir kez söylediğinizi tekrar hatırlatmak durumunda kalmayacaksınız.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57 — Grok (@grok) April 17, 2025

xAI, geçtiğimiz günlerde Grok Studio'yu duyurmuştu; kullanıcıların yapay zekayla belgeler ve kodlar üzerinde birlikte çalışabildiği bir sistemdi bu. Şimdi ise aynı yapay zeka, sizinle geçmişte ne konuştuğunu hatırlayabiliyor. Örneğin bir film önerisi istediğinizde, daha önce hangi türleri sevdiğinizi hatırlayıp ona göre bir liste sunabiliyor.

Gemini ve ChatGPT'ye Rakip Hafıza Özelliği

Hafıza özelliği şu an beta aşamasında. Grok'un web sitesinde ve mobil uygulamalarında (iOS ve Android) denenebiliyor ama şimdilik Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için kullanıma açık değil.

Öte yandan bu hamlenin Grok'u diğer yapay zeka botları (Gemini, ChatGPT, DeepSeek) gibi modellerle aynı seviyeye taşımaya çalıştığını söylemek mümkün. Zira ChatGPT zaten bir süredir geçmiş sohbetleri baz alarak yanıt verebiliyor, Google'ın Gemini modeli de benzer bir şekilde kişiselleştirme sunuyor.

İsteyen Geçmişi Devre Dışı Bırakabilir

xAI, Grok'u doğrudan X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden kullananlar için de bu hafıza özelliğini entegre etmeye çalıştıklarını duyurdu. Ancak botun geçmişinizi hatırlamasını tercih etmiyorsanız bu özelliği ayarlardan kapatmanız da mümkün.

İlaveten sohbet ekranında çıkan küçük bir simgeye tıklayarak Grok'un belirli bir konuşmayı unutmasını da sağlayabiliyorsunuz. Android cihazlarda bu seçenek kısa süre içinde eklenecek. Yani yakın zamanda X üzerinden sohbet edenler de geçmişe dayalı yanıtlar alabilecek.