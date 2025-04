Bundan Böyle Grok'un Gözü Üzerinizde Olacak

Elon Musk'ın xAI şirketinin geliştirdiği Grok adlı yapay zeka, "Hafıza" adında yeni bir özellik kazandı. Bundan böyle Grok ile yaptığınız sohbetler kesintisiz ve kişiselleştirilmiş olacak; bir kez söylediğinizi tekrar hatırlatmak durumunda kalmayacaksınız.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57