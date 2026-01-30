Şimdi Musk Düşünsün: Ruslar Cybertruck'ın Çakmasını Yaptı!

Bugüne kadar Çinliler tarafından yapılmış ve Avrupalı üreticilerin modellerine oldukça benzeyen pek çok otomobili sizinle paylaştık. Ancak bu kez Ruslar işi bir adım ileriye taşımış durumdalar. Ruslar Cybertruck modelini kopyalamanın yanında aracın minibüs versiyonunu da ürettiler. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ruslar Cybertruck Benzeri Elektrikli Van Geliştirdi: Russo-Balt F200!

Tesla'nın bildiğimiz kadarıyla herhangi bir van üretme planı yok. Ancak ilerleyen tarihlerde böyle bir girişim yapmak isterlerse Ruslar'ın büyük faydası dokunacaktır. Zira Rus bir firma Cybertruck'tan ilham (!) alan tasarımıyla Russo-Balt F200 isimli minibüsü geliştirdi.

Tamamen paslanmaz çelikten üretilen köşeli gövdesi, keskin hatları ve sade cam tasarımıyla Cybertruck’a olan benzerliği gizleme gereği bile duymuyor. Ayrıca önemli bir detay daha var. Bahsi geçen araç bir konsept olarak tanıtılmadı diretk olarak Rusya yollarında test edilirken görüntülendi ve Ocak 2027’de teslimatların başlaması planlanıyor.

Araç 200 beygir güç üreten tek bir elektrik motoruna sahip. 115 kWh batarya ile yaklaşık 400 kilometre menzil sunması beklenen araç ticari kullanımlar için yaklaşık 1000 kilogram yük taşıma kapasitesine de sahip olacak.

Ayrıca üretici marka oldukça iddialı bir garanti süresi sunuyor. Aracın dış gövdesindeki paslanmaz çelik için 100 yıl çürüme ve korozyon garantisi sunulmakta.

