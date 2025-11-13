Rusya'nın İnsansı Robotu Hayal Kırıklığı Yarattı: Sahnedeyken Yere Düştü!

Teknoloji dünyasının gözü kulağı, ülkelerin yapay zeka ve otomasyon alanındaki ilerlemelerinde. Son olarak Rusya'nın ilk yapay zeka destekli insansı robotu AIdol sahneye çıktı. Ancak Yeni robotun Moskova'da düzenlenen ilk gösterimi tam anlamıyla bir fiyaskoya dönüştü. Robot, sahneye adım attıktan saniyeler sonra kontrolünü kaybederek yüzüstü yere kapaklandı. İşte detaylar!

Aldol'un İlk Gösterimi Hüsranla Sonuçlandı

Rus robotik firması Idol tarafından geliştirilen AIdol, geçtiğimiz Pazartesi günü Yarovit Hall Kongre Merkezi'nde gerçekleşen lansman ile birlikte ilk kez teknoloji severlerin karşısına çıktı.

Yeni insanı robot, efsanevi "Rocky" filminin ikonik tema şarkısı "Gonna Fly Now" eşliğinde sahneye giriş yapmak için harekete geçti. Ancak daha ilk adımlarında sendelemeye başlayan robot, kısa süre sonra öne doğru devrildi ve kafa üstü yere çarptı.

Olay anı kameralara yansırken, görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük bir tartışma başlattı. İzleyiciler ilk başta düşüşün performansın bir parçası olup olmadığını anlayamazken, seyirciler arasından şaşkınlık nidaları ve gülüşmeler yükseldi.

I can't stop laughing 😆



This is a presentation of Russia’s first AI robot. I think it learned to walk from alcoholics. pic.twitter.com/bd5M58c6rj — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 11, 2025

İnsansı Robotlar Denge Konusunda Hala Yetersiz Olabilir mi?

AIdol aslında Rusya'nın yapay zeka ve robotik sektöründeki artan hırslarının sembolü olarak tasarlanmıştı. Robotun sofistike hareket ve jest kontrolüyle ülkenin robot bilimindeki ilerlemelerini gözler önüne sermesi hedefleniyordu. Hatta Idol şirketi robotun kendi başına yürüyebileceğini, görsel verileri yorumlayabileceğini ve insanlarla basit etkileşimler kurabileceğini belirtmişti.

Ancak yaşanan bu talihsiz kaza, uzmanlara göre, erken dönem insansı robot modellerinde denge sistemlerinin ne kadar kırılgan kaldığını bir kez daha kanıtladı. Newsweek'e konuşan Idol CEO'su Vladimir Vitukhin, olayın nedeninin insansı robotun denge ve hareket kontrol algoritmalarındaki bir kalibrasyon hatası olduğunu açıkladı.

Kazanın hemen ardından mühendisler robotu sahneden kaldırarak sensörlerini ve iç dengeleyicilerini incelemeye aldı. Idol ekibi bir sonraki gösterimden önce AIdol'ün kontrol sistemlerinde ince ayarlar yapmayı planlıyor.

Aldol Gelecekte Neler Vadediyor?

Sahnedeki talihsiz kazası sonucu gündem olan robotun en dikkat çeken özelliği yüzde 77 oranında yerli üretim bileşenleriyle tasarlanmış olması. CEO, Rusya'ya uygulanan Batı yaptırımlarının gelişmiş ithalatı kısıtladığı bir dönemde bu oranın önemli bir başarıyı temsil ettiğini vurguluyor ve gelecekteki üretim serilerinde bu oranı yüzde 93'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.

AIdol görsel olarak da oldukça iddialı bir robot. 19 adet servomotorla güçlendirilmiş silikon yüzü sayesinde ondan fazla temel duyguyu ve yüzlerce mikro ifadeyi sergileyebilen cihaz, ayrıca sentetik cildi sayesinde gerçek insan yüz hareketinin akıcılığını ve sıkılığını taklit edebiliyor.

Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insansı robotlar gerçek dünyaya açılmak için hazır mı? Yorumlarda buluşalım.