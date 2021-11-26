Rusya, LGBT İçerikleri Yüzünden Netflix'e Soruşturma Başlattı

Rusya Netflix'e LGBT soruşturması başlattı. Rus yetkililer, çevrim içi yayın hizmetinin düzenlenmesiyle ilgili bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bu soruşturma sonrasında Netflix'in yasaklanabileceği de konuşuluyor.

Rusya merkezli Vedomosti gazetesinin haberine göre Rusya, aileleri korumakla görevli kamu görevlisinin Netflix'in Rus "eşcinsel propagandası" yasasını ihlal etmekle suçlamasının ardından yayın şirketini araştırmaya başladı.

Rusya'dan Netflix'e LGBT soruşturması

Yetkili isim Olga Baranets, LGBTQIA+ temalı bazı Netflix içeriğinin 16 yaş ve üstü için uygun olarak derecelendirildiğini iddia etti. Ülkenin yasaları, geleneksel olmayan cinsel ilişkilerle ilgili propagandanın 18 yaş altı arasında dağıtılmasına izin vermiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın ise bu şikayeti halihazırda incelediği söyleniyor. Netflix'in yasayı çiğnediği tespit edilirse bir milyon rubleye (13.390 dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Daha da önemlisi, hizmet geçici olarak askıya alınabilir.

Bir Netflix kaynağı Vedomosti'ye verdiği demeçte, şirketin Kasım ayının başlarında yaptığı bir inceleme sonrasında 16+ yaş olarak derecelendirilen herhangi LGBT içeriği bulamadığını söyledi.

Gazete ayrıca Netflix yetkililerinin geleneksel olmayan cinsel ilişkileri ve cinsel sapmaları tasvir eden dizi ve filmlerin, Grinin Elli Tonu ve Billions da dahil olmak üzere, yayın hizmetlerinden kaldırmak için çalıştığını da ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017 yılında, 2013 yılında yürürlüğe giren propaganda yasasının LGBTQIA+ kişilere karşı ayrımcılık yaptığını ve Avrupa antlaşması kurallarını ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini tespit etti. Eylemciler ve Batılı devletler Rusya'nın bu düzenlemesini eleştirdi.

Bu arada Rusya daha geniş bir düzeyde yabancı teknoloji şirketlerini hedef alıyor. Bu hafta Apple, Facebook'un ana şirketi Meta, Google, TikTok, Telegram ve Twitter'ın yıl sonuna kadar ülkede resmi temsilcilikler kurmaları gerekeceğini söyledi.

Netflix'in Türk ekonomisine katkısı belli oldu

Netflix, Hakan: Muhafız isimli dizinin lansmanından bu bu zamana kadarki tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların oluşturduğu ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile beraber analiz etti.

Netflix'in Türk dizileri ekonomiye çok ciddi oranda katkı sağladı. Binlerce kişiye istihdam sağlayan yerli yapımların ekonomiye katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı.

Netflix'in önümüzdeki aylarda Türk yapımlar için daha geniş bir döneme gireceği belirtilirken, hem sayı hem de içerik çeşitliliğinin artacağını söylendi.