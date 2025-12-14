Bu Oyun Putin'i Tahtından Edebilir: Çocuklar Ülkeyi Terk Etmek İstiyor

Son dönemde savaş, ekonomik yaptırımlar ya da politik krizlerle boğuşan Rusya'da an itibarıyla gündem bunlardan hiç birisi değil. Putin yönetimi geçtiğimiz birkaç günde beklenmedik bir şekilde çocuklardan gelen şikayetlerle karşı karşıya kalmış durumda.

Hükümetin geçtiğimiz hafta popüler oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirmesi ülkede minik çaplı bir dijital ayaklanmaya neden oldu. Rus medyasına yansıyan son haberler çocukların seslerini duyurmak için Kremlin'i mektup yağmuruna tuttuğunu gösteriyor. İşte detaylar!

Çocuklar Putini Ülkeyi Terk Etmekle Tehdit Ediyor

Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre hükümetin Roblox kararı çocukların sabrını taşırdı. Bir devlet yetkilisinin itirafına göre yasağın hemen ardından sadece tek bir hafta içerisinde Kremlin'e tam 63 bin şikayet mektubu ulaştı.

Ancak yetkilileri asıl endişelendiren mektupların sayısından ziyade içerlerinde yazan ifadeler oldu. Bu öfkeli miniklerin yaklaşık yarısı,mektuplarında hükümete rest çekerek en sevdikleri oyun platformu açılmazsa Rusya'yı terk etmek istediklerini belirtti.

Rusya Roblox'u Neden Yasakladı?

Peki, Rusya neden dünya genelinde milyonlarca çocuğun oynadığı Roblox'u yasakladı? Resmi makamlar ve medya denetleme kurumu Roskomnadzor bu sert kararın arkasında tamamen "çocukları koruma içgüdüsü" olduğunu savunuyor.

Yapılan açıklamalara göre Roblox; "aşırılıkçı materyaller yaymak", "LGBT propagandası yapmak" ve çocukların "ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz etkilemekle" suçlanıyor. Ayrıca hükümet, platformun güvenli olmadığı görüşünde. Yetkililer, oyunun sohbet odalarında çocukların cinsel tacize uğrayabileceği veya şiddet içeren eylemlere zorlanabileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor.

Bildiğiniz üzere Roblox Türkiye'de de geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana erişime kapalı durumda. Yetkililer, yasağın temel nedeni olarak platformda çocuk istismarına neden olabilecek içeriklerin bulunduğunu belirtmişti. Roblox, yasağın kaldırılması amacıyla o tarihten bu yana platform güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler almış olsa da uygulanan erişim engeli halen devam etmekte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun yasakları çocukları koruyor mu yoksa onları daha mı çok öfkelendiriyor? Yorumlarda buluşalım.