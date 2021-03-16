Rusya Twitter'ı 30 Gün İçinde Yasaklayacağını Söyledi

Rusya Twitter'ı yasaklayacak. Geçtiğimi dönemde Twitter'daki yasaklı içeriklerin kaldırılması konusunda şirkete baskıda bulunan Rusya, Twitter platformunu bir ay içerisinde yasaklamakla tehdit ediyor. Peki ya bu durum ABD'li sosyal medya devi tarafından nasıl karşılandı? İşte detaylar.

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Twitter'daki yasaklı içeriğin kaldırılması talebi şirket tarafından yerine getirilmezse Rusya'nın Twitter'ı bir ay içinde engellemesi mümkün.

Rus yetkililer Salı günü devlet medyasına yaptığı açıklamada, şirketin yasaklanmış içeriği silmemesi halinde Twitter'ın bir ay içinde engelleneceğini dile getirdi.

Rusya Twitter'ı yasaklayacak, işte sebebi

Rusya'nın devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor'un Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, sosyal medya platformuyla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hızını yavaşlatmaya başlamasından bir hafta sonra uyarı yayınladı.

Devlet tarafından işletilen TASS haber ajansının aktardığına göre Subbotin, "Yasaklanmış bilgilerin kaldırılması konusunda Twitter'ın tepkisini izlemek için bir ay süre tanıyoruz. Sosyal ağ yönetiminin eylemlerine bağlı olarak uygun kararlar alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Subbotin ayrıca açıklamasında, "Twitter, Roskomnadzor ve Rusya yasalarının gerekliliklerine uymazsa Rusya'da tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız." şeklinde bir uyarı paylaştı.

Roskomnadzor'un Twitter'dan engellenmesini istediği içeriklerin arasında intihar, çocuk pornografisi ve uyuşturucular hakkında bilgi içeren 3.000'den fazla gönderi yer alıyor. Anketlere göre Rusların yalnızca yüzde 3'ü Twitter'ı kullanıyor olsa da tehlikeli olabilecek tüm bu içerikler, hükümetin uygulamayı yasaklamasına yetiyor.

The Moscow Times'ın röportaj yaptığı uzmanlar, Rusya'nın Twitter erişimini eşi görülmemiş bir şekilde bozacağını dile getirdi, ancak bunun nasıl yapılacağının da belirsiz olduğu ifade edildi. Kremlin yönetimi ise Roskomnadzor'un "yabancı platformları Rus yasalarına uymaya zorlama çabalarını" desteklediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ay Rus medyasına karşı ayrımcılık yapma gerekçesiyle sosyal medya devlerine para cezası kesti. Ayrıca bu yıl başında Roskomnadzor'a, Rus medyasına karşı ayrımcılık yaptıkları tespit edilen sosyal medya platformlarını engelleme yetkisi verdi.

Rusya daha önce sosyal ağ sitesi LinkedIn'ı, kullanıcıların verilerini Rus sunucularında saklayamadığı için yasaklamıştı. Başkan Putin, sosyal medya devlerini toplumu kontrol etmek ve bakış açılarını özgürce ifade etme hakkını kısıtlamakla suçladı.

Tüm bu iddialar ve yasaklama tehditi karşısında ise Twitter'ın yorum yapmadığını belirtelim. Peki ya siz Rusya'nın Twitter'ı yasaklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?