Bunları Yıllarca Kullanırsınız: Ryzen 9 X3D Serisi İşlemcileri Geliyor! İşte Fiyatı

Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin lansman tarihi sızdırıldı. Özellikle oyun performansıyla göz dolduran bu yeni modellerin dikkat çeken bazı noktaları var. Tabii AMD iş yaparken Intel de boş durmuyor; Meteor Lake ve Arrow Lake gibi yeni nesil işlemcilerle, özellikle enerji verimliliği ve entegre GPU performansında önemli adımlar atıyor. İkilinin rekabeti her zamanki gibi alev alev. Gelin, AMD son işlemci serisiyle neler yapmış bir bakalım.

X3D Teknolojisi Farkını Ortaya Koyuyor

Geçen yıl piyasaya sürülen Ryzen 7 9800X3D, hala oyunseverlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Bunun sebebi ise 3D V-Cache teknolojisinin özellikle oyun performansında sağladığı performans ve uzun ömür. Bu teknoloji, işlemcinin daha fazla veriyi daha hızlı işlemesini sağlayarak, özellikle yoğun oyunlarda kare hızlarında ciddi bir artış sunuyor.

Bu serinin en güçlü modelleri Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D. İşlemciler sırasıyla 16 çekirdekli ve 12 çekirdekli yapılarıyla, hem oyunlarda hem de içerik üretiminde üst düzey performans sözü veriyor.

JD.com'un sızdırdığı bilgilere göre,

Ryzen 9 9950X3D: 5.599 yuan (yaklaşık 772 USD)

5.599 yuan (yaklaşık Ryzen 9 9900X3D: 4.599 yuan (yaklaşık 634 USD)

şeklinde bir fiyat tablosu çıkıyor. 7 Mart 2025 dolar kuruna göre sırasıyla 28.139₺ ve 23.109₺ civarı bir fiyat çıkıyor (vergiler dahil değil).

Ryzen 9 9950X3D Ne Zaman Çıkacak?

Çin'in en büyük perakendecilerinden biri olan JD.com, Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D'nin 12 Mart 2025 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu. Tabii bu tarih, özellikle Çin pazarı için geçerli olabilir, ancak AMD'nin son çip lansmanları göz önüne alındığında küresel lansmanın da aynı tarihe yakın olması bekleniyor.

İşlemcilerin fiyatları da önceki nesillerle karşılaştırıldığında oldukça makul görünüyor. 2023'te piyasaya sürülen Ryzen 9 7950X3D ve 7900X3D, sırasıyla 700 USD ve 600 USD'den satışa sunulmuştu.

AMD'nin X3D serisi işlemcileri, özellikle oyun performansı konusunda da oldukça iddialı. Yoğun oyunlarda daha düşük gecikme ve yüksek kare hızları sunabiliyor. Ryzen 9 9950X3D 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile hem oyunlarda hem de içerik üretiminde üst düzey performans sunuyor; Ryzen 9 9900X3D ise 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile oyunseverler için mükemmel bir denge.

Bu işlemciler AM5 soketi ile uyumlu olacak. Yani mevcut anakartınızı değiştirmeden, sadece işlemcinizi yükselterek sisteminizi güncelleyebilirsiniz.