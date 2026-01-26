Sabit Radar Tarih Oluyor: Yapay Zeka Trafik Polisi Devrede

Sürücüler uzun yollarda sabit radar yerlerini ezberleyerek pek çok zamandan cezalardan kaçınmayı başarıyordu. Ancak artık sabit radar uygulaması tarih oluyor. Zira gezici yapay zeka trafik polisleri görev yapmaya başlıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sürücülere Kötü Haber: Sabit Radar Bitiyor Yapay Zeka Dönemi Başlıyor!

Yapay zeka hayatımızın her alanına girmeye devam ederken sıra trafik polisliğine geldi. Bu kapsamda pek çok sürücü uzun yolda radar yerlerini ezberleyerek cezalardan kaçınmayı başarabiliyordu. Ancak artık bu devir kapanıyor.

Bundan sonraki yeni süreçte yapay zekalı trafik polisleri radarların yerini alıyor. Sabit bir şekilde çalışmayan bu radarlar otoyollarda rastgele belirledikleri yerlerde anlık olarak hız denetimleri yapabilecek. Bu da sürücüleri sürekli olarak kurallara uygun bir şekilde araç kullanmaya teşvik edecek.

Yeni nesil sistem gelişmiş kameralar, sensörler ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılmış durumda. Bu sayede yalnızca hız ihlalleri değil emniyet kemeri takılmaması, cep telefonu kullanımı, şerit ihlalleri ve riskli sürüş davranışları da otomatik olarak tespit edilebiliyor.

En dikkat çekici nokta ise denetimin tamamen görünmez olması. Yani sürücüler çoğu zaman denetlendiğini fark etmiyor. Ancak ihlal sistem tarafından anında kayıt altına alınıyor ve dijital olarak işleniyor. Devamında ise belirlenen cezai işlem uygulanıyor ve plaka sahibine gönderiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...