Kullananlar Üzülecek! Togg'dan Yüzde 30 Zam!
Togg şarj ücretlerine önemli bir fiyat güncellemesi yaptı. Yeni fiyatların yayınlanmasıyla birlikte yüzde 30 zam yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, kendi şarj sağlayıcısı Trugo için önemli bir fiyat güncellemesi yaptı. Bu kapsamda Togg şarj ücretlerine yüzde 30 oranında zam geldi. Peki Togg Trugo şarj ücretleri ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...
Togg Trugo Şarj Ücretlerine Zam Geldi!
Togg Trugo şarj ücretlerine yüzde 30'a yakın bir zam geldi. Yapılan zamla birlikte Trugo AC ve DC şarj ücretlerine kWh başına 1 ile 3 TL arasında bir zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibariyle de aktif olarak uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yeni fiyatlar şu şekilde oldu:
Togg Trugo AC Şarj Güncel Fiyat (22 kW ve altı):
- Eski Fiyat: 8,49 TL / kWh
- Yeni Fiyat: 9,95 TL / kWh
- Fiyat Artışı: Yüzde 18
Togg Trugo DC Şarj Güncel Fiyat (150 kW'a Kadar):
- Eski Fiyat: 10,60 TL / kWh
- Yeni Fiyat: 13,78 TL / kWh
- Fiyat Artışı: Yüzde 30
Togg Trugo Yüksek Hızlı DC Şarj Güncel Fiyat (150 kW ve Üstü):
- Eski Fiyat: 11,82 TL / kWh
- Yeni Fiyat: 15,36 TL / kWh
- Fiyat Artışı: Yüzde 30
Bununla birlikte pek çok farklı şarj sağlayıcısı da Türkiye genelinde önemli zamlar yaptı. Yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren elektrikli otomobil şarj fiyatları listesine ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Türkiye genelinde il il kaç tane şarj istasyonu olduğunu görmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.
Şarj Ücretleri Artık Daha Düşük: Esnek Fiyatlandırma Başladı!
DC hızlı şarj ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor. EPDK kontrolünde dinamik fiyatlandırma metodu hayata geçti. İşte konuyla ilgili detaylar...
Peki siz Togg tarafından yapılan yeni zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...