Kullananlar Üzülecek! Togg'dan Yüzde 30 Zam!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, kendi şarj sağlayıcısı Trugo için önemli bir fiyat güncellemesi yaptı. Bu kapsamda Togg şarj ücretlerine yüzde 30 oranında zam geldi. Peki Togg Trugo şarj ücretleri ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg Trugo Şarj Ücretlerine Zam Geldi!

Togg Trugo şarj ücretlerine yüzde 30'a yakın bir zam geldi. Yapılan zamla birlikte Trugo AC ve DC şarj ücretlerine kWh başına 1 ile 3 TL arasında bir zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibariyle de aktif olarak uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Togg Trugo AC Şarj Güncel Fiyat (22 kW ve altı):

Eski Fiyat: 8,49 TL / kWh

8,49 TL / kWh Yeni Fiyat: 9,95 TL / kWh

9,95 TL / kWh Fiyat Artışı: Yüzde 18

Togg Trugo DC Şarj Güncel Fiyat (150 kW'a Kadar):

Eski Fiyat: 10,60 TL / kWh

10,60 TL / kWh Yeni Fiyat: 13,78 TL / kWh

13,78 TL / kWh Fiyat Artışı: Yüzde 30

Togg Trugo Yüksek Hızlı DC Şarj Güncel Fiyat (150 kW ve Üstü):

Eski Fiyat: 11,82 TL / kWh

11,82 TL / kWh Yeni Fiyat: 15,36 TL / kWh

15,36 TL / kWh Fiyat Artışı: Yüzde 30

Bununla birlikte pek çok farklı şarj sağlayıcısı da Türkiye genelinde önemli zamlar yaptı. Yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren elektrikli otomobil şarj fiyatları listesine ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Türkiye genelinde il il kaç tane şarj istasyonu olduğunu görmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz Togg tarafından yapılan yeni zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...