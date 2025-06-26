Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Xbox mağazasında "Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi" isimli bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 6, Watch Dogs 2, MotoGP 24 ve daha çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

7 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Gravel yüzde 90 oranında indirime girdi. Milestone tarafından geliştirilen off-road yarış oyununun fiyatı 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. Oyunun Special sürümü ise 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılıyor.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip motosiklet oyunu 1.749 TL yerine 174,90 TL'ye satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren Ruiner ise 56,25 TL'den 5,62 TL'ye düştü.

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 800 TL yerine 120 TL'ye satılıyor. Yüzde 75 oranında indirime giren Far Cry 6 ise 600 TL yerine 150 TL'ye satılmaya başlandı.

Xbox Mağazasında İndirime Giren Oyunlar