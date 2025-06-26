Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz
Kampanya ile birlikte Assassin's Creed Odyssey ve Far Cry 6 dahil çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!
Xbox mağazasında "Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi" isimli bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 6, Watch Dogs 2, MotoGP 24 ve daha çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
7 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Gravel yüzde 90 oranında indirime girdi. Milestone tarafından geliştirilen off-road yarış oyununun fiyatı 699 TL'den 69,90 TL'ye düştü. Oyunun Special sürümü ise 1.049 TL yerine 104,90 TL'ye satılıyor.
Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip motosiklet oyunu 1.749 TL yerine 174,90 TL'ye satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren Ruiner ise 56,25 TL'den 5,62 TL'ye düştü.
Assassin's Creed Odyssey Gold Edition yüzde 85 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun 800 TL yerine 120 TL'ye satılıyor. Yüzde 75 oranında indirime giren Far Cry 6 ise 600 TL yerine 150 TL'ye satılmaya başlandı.
Xbox Mağazasında İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Gravel
|699 TL
|69,90 TL
|%90
|Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6
|1.749 TL
|174,90 TL
|%90
|Ruiner
|56,25 TL
|5,62 TL
|%90
|Absolver
|76,50 TL
|7,65 TL
|%90
|MXGP 2020
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|Stories Untold
|28,75 TL
|2,87 TL
|%90
|Assassin's Creed Odyssey Gold Edition
|800 TL
|120 TL
|%85
|Assassin's Creed III Remastered
|235 TL
|58,75 TL
|%75
|Assassin’s Creed Rogue Remastered
|140 TL
|42 TL
|%70
|Assassin's Creed Syndicate
|140 TL
|42 TL
|%70
|Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
|1.000 TL
|250 TL
|%75
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.450 TL
|478,50 TL
|%67
|Far Cry 6
|600 TL
|150 TL
|%75
|Far Cry 5 Gold Edition
|700 TL
|105 TL
|%85
|Far Cry New Dawn
|270 TL
|54 TL
|%80
|Far Cry Primal Apex Edition
|122,50 TL
|40,42 TL
|%67
|Ride 4
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Serious Sam 4
|113,75 TL
|17,06 TL
|%85
|The Crew Motorfest Deluxe Edition
|1.600 TL
|480 TL
|%70
|Watch Dogs 2 Deluxe Edition
|1.450 TL
|217,50 TL
|%85
|Watch Dogs Legion
|600 TL
|90 TL
|%85
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Sürüm
|550 TL
|82,50 TL
|%85
|Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Year 2 Gold Edition
|400 TL
|80 TL
|%80