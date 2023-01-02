Netflix Dizisi Şahmaran Fragmanı Çıktı: Serenay Sarıkaya ve Dahası!

Şahmaran fragmanı yayımlandı. Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe ulaşan ve bu popülerliğini yıllardır devam ettiren Netflix isimli dijital yayın platformunun yeni Türk dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya dahil birçok isim bulunuyor. Yeni diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Şahmaran Fragmanı Nasıl İzlenir?

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital yayın platformu Netflix, kütüphanesinde yer alan yerli yapımların sayısını arttırmaya devam ediyor. Daha önce Andropoz, Atiye, Azizler, Erşan Kuneri, Uysallar ve Sıcak Kafa gibi yapımlar yayımlanan dijital yayın hizmetinde yeni bir dizi, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

YouTube ve Twitter gibi platformlar üzerinden paylaşılan fragman, çok kısa süre içinde binlerce internet kullanıcısı tarafından izlendi. Yoğun ilgi ile karşılaşan video 1 dakika 47 saniye uzunluğunda. Aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebileceğiniz fragman, yeni Türk dizisi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Şahmaran Oyuncuları

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Ebru Özkan

Mahir Günşiray

Mustafa Uğurlu

Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mustafa Uğurlu gibi isimler bulunuyor.

Şahmaran Konusu

Şahsu, Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan haberi yoktur. Bu aşk, yalnızca iki kişinin değil aynı zamanda iki ırkın kaderidir.

Şahmaran Ne Zaman Çıkacak?

Macera, dram ve fantastik türündeki Şahmaran dizisi, 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix adlı popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak.

Şahmaran dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca büyük beğeni toplayan yerli yapımların hangileri olduğunu merak ediyorsanız en çok sevilen Türk dizileri listesine göz atabilirsiniz.