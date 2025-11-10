Saints Row Yaratıcısından İddialı GTA Açıklaması: Zirveyi Unutun

Saints Row serisinin yaratıcısı Chris Stockman, katıldığı bir yayın sırasında GTA serisine övgüler yağdırdı. Artık Rockstar Games'in bir rakibinin olmadığını söyleyen Stockman, yarışın artık ikincilik üzerine döneceğini ifade etti. Ancak bu noktada, geliştiricilerin herhangi bir taklitten uzak durmaları gerektiğini savunuyor.

GTA Serisinin Artık Tahttan İndirilemeyeceği Söyleniyor

Bildiğiniz gibi orijinal Saints Row yaratıcısı Chris Stockman, halihazırda serinin yeni oyununun taslağı üzerinde çalışıyor. Yakın bir zaman önce de FRVR tarafından gerçekleştirilen bir yayına katılan Stockman, burada GTA ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Amerika menşeli şirket için para basma makinesi haline gelen marka ile rekabet etmenin mümkünatı yok. Artık bir oyun olmaktan çıktığını ve kültürel bir fenomen, bir yaşam tarzı haline geldiğini de sözlerine ekliyor.

Benzer bir durumun Red Dead Redemption serisi için de geçerli olduğunu söyleyen Stockman, her iki markanın da ait oldukları türü yeniden şekillendirdiğini ve sektörün sınırlarını yeniden çizdiğini söylüyor. Haliyle de her şeye rağmen rekabete girmeyi isteyen geliştiricilerin ve yayıncıların, hedeflerini belirler iken bu kriterleri gözden geçirmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Saints Row Yaratıcısı, İkincilik İçin Yarışın Sürdüğünü Söylüyor

Her ne kadar GTA serisi zirvenin el değiştiremeyecek kadar sağlam bir sahibi olarak görülse de ikincilik için yarışın halen devam ettiği ifade eden Chris Stockman, devasa bir pazar haline gelen oyun dünyasında her daim önceden yaşatılmamış deneyimlere ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekliyor.

Hedef ise söz konusu oyunun kendisine özgün bir kimliğinin olması, farkını ortaya koyabilmesi olmalıymış. Bu şekilde dikkate değer bir özgünlüğün yaratılabileceğini savunuyor. Hatırlayacağınız üzere GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihine ertelenmişti.

Yani önümüzde bir yıldan fazla bir zaman var. Sektörün şimdiye kadar yapılmış en büyük lansmanlarından birisi olacağını söyleyen Saints Row yaratıcısı, olası bir başarısızlığın etkisinin muazzam seviyede olacağını belirtiyor. Öyle ki, sadece geliştiriciyi değil, sektörün tamamında atom bombası etkisi yaratabilirmiş.

Yeni GTA oyunu için beklentilerin bir hayli yüksek olduğunu biliyoruz. Sosyal medya platformlarında sık sık yapılan paylaşımlar ile oyuncular, iddiaları ve tahminleri ile bunu ortaya koyuyorlar. Söz konusu Rockstar Games olunca, hayal kırıklığının yaşanması oldukça düşük bir ihtimal diyebiliriz.

Umuyoruz ki üçüncü bir erteleme olmayacak ve önümüzdeki sene bu zamanlarda yavaştan son haftaya giriyor olacağız. Bakalım bizi Vice City'de nasıl bir macera bekleyecek? Sabırsızlıkla bekliyoruz.