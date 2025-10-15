Samsung'dan Apple Hızlı Cevap: Sürpriz Ürün Yakında Geliyor!

Son dönemde teknoloji dünyasının en önemli sektörlerinden biri olma yolunda ilerleyen sanal gerçeklik ve karma gerçeklik odaklı ürünler giderek günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi.

Son olarak Meta'nın Quest serisi ve Apple'ın Vision Pro'sunun ardından Samsung'da sanal gerçeklik yarışına katılmaya karar verdi. Marka uzun bir süredir üzerinde çalıştığı XR cihazının tanıtım tarihini resmen duyurdu. İşte detaylar!

Samsung XR Ne Zaman Tanıtılacak?

Güney Koreli teknoloji devi, Apple'ın geçtiğimiz saatlerde M5 Apple Visin Pro modelini tanıtmasının ardından sürpriz bir paylaşımla adeta rakibine cevap verdi. Şirket, Project Moohan kod adıyla aylardır söylentilere ve sızıntılara konu olan XR başlığının tanıtım lansmanını yayınladığı bir videoyla duyurdu.

Samsung'un resmi YouTube hesabından paylaşılan videoya göre, yeni karma gerçeklik cihazı 21 Ekim tarihinde düzenlenecek "Worlds Wide Open" isimli lansman etkinliğiyle resmen dünya sahnesine çıkacak. Peki Samsung'un yeni ürünü Vision Pro'ya ya da Meta Quest 3'e rakip olabilecek mi?

Samsung XR Başlığı Neler Sunacak?

Yeni ürün henüz resmi olarak tanıtılmasa da şimdiye kadar ortaya çıkan pek çok rapor Samsung XR hakkında önemli fikirler edinmemizi sağladı. Buna göre yeni cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga setinden güç alacak.

Google ile ortaklaşa geliştirilen Android XR platformu üzerinde çalışan XR başlığı, Google'ın Gemini destekli araçları ile birlikte el ve göz takibi gibi özellikler için çok modlu yapay zeka teknolojisini bünyesinde barındıracak.

Teknik tarafta ise cihaz her biri 3,552 × 3,840 piksel gibi keskin bir çözünürlüğe sahip olan çift mikro-OLED panel ile birlikte gelecek. Bu değerler Apple Vision Pro'nun 3660 x 3200 piksellik panelleriyle kıyaslandığında oldukça iddialı bir konumda yer alıyor.

Bu yılın başlarında yapılan bazı tanıtımlarda yeni başlığın tasarımı ve çalışma sistematiğine dair bazı ipuçları verilmiş olsa da görüş alanı ve batarya ömrü gibi nihai teknik detaylar henüz gizemini koruyor. Cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tüm bu bilgiler ışığında, 21 Ekim tarihinin Samsung'un karma gerçeklik alanındaki hedefleri için bir dönüm noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Gerek analistler gerekse teknoloji tutkunları yeni ürünün sanal gerçeklik sektörünü yeniden şekillendirebileceğini düşünüyor. Gelişmeler için takipte kalın!