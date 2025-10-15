M5 Apple Vision Pro Yepyeni Özellikleriyle Tanıtıldı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce düzenlediği çevrim içi duyurularla yeni M5 işlemcili ürünlerini tanıttı. Şirket, merakla beklenen M5 iPad Pro ve M5 MacBook Pro modellerinin yanı sıra Apple Vision Pro'nun yeni versiyonunu da sergiledi.

2023 yılında duyurulan ve M2 çipinden güç alan ilk Apple Vision Pro bazı tasarımsal kusurları ve ekosistem yetersizliği nedeniyle beklentilerin altında kalmıştı. Bunu dikkate alan Apple, yeni M5 çipli sanal gerçeklik başlığı ile daha konforlu ve zenginleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşte detaylar!

M5 Apple Vision Pro'nun Özellikleri

Yeni Vision Pro'nun en büyük özelliği şüphesiz ki yenilenen işlem gücünde. Cihaza güç veren yeni M5 çipi, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Nöral Motor barındırıyor. Apple'ın açıklamasına göre, bu yeni donanım sayesinde cihaz özel mikro-OLED ekranlarında önceki nesle kıyasla yüzde 10 daha fazla piksel işleyebiliyor.

Bununla birlikte sanal gerçeklik (VR) başlığının yeni ekranları tıpkı ilk model gibi her bir göz için 4K'dan daha yüksek bir çözünürlük sunarken, yenileme hızı tarafında 100Hz'e kıyasla 120Hz'lik tazeleme sağlıyor. Yeni model, tıpkı selefi gibi 12 kamera, 5 sensör ve 6 mikrofona ev sahipliği yapıyor ve çevreden gelen verileri işlemek için R1 çipini kullanıyor.

Cihazın güncellenen nöral motoru ise kullanıcıların sanal avatarlarını oluşturma ve fotoğrafları üç boyutlu mekansal sahnelere dönüştürme gibi yapay zeka destekli özelliklerde daha yüksek performans sunuyor. visionOS26 işletim sistemi ile birlikte çalışan M5 Apple Vision Pro, tek şarjda yaklaşık 3 saatlik bir kullanım süresi vadediyor.

Tasarımsal boyutta da önemli yenilikler mevcut. Bildiğiniz gibi serinin 650 gram ağırlığa sahip olan ilk modeli özellikle uzun süreli kullanımlarda kullanıcılar tarafından konforlu olmaması nedeniyle epey eleştiriliyordu. Apple yeni modeli ile birlikte ağırlığı azaltmak yerine yeni bir kafa bandı teknolojisini geliştirdi.

Tek parça halinde 3D örgü teknolojisiyle üretilen Dual Knit Band isimli bu bant, çift şeritli yapısı sayesinde daha iyi bir hava akışı ve esneklik sunarken, ağırlığın daha iyi dengelenmesini sağlıyor. Küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı boyutta sunulan bu aksesuar ayrıca eski Vision Pro modeliyle de uyumlu.

M5 Apple Vision Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Apple, yenilenen Vision Pro'nun başlangıç fiyatını önceki modelle aynı tuttu. Cihaz, ABD'de 256 GB'lık temel sürüm için 3.499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca yeni modelin 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri de mevcut olacak.

M5 Vision Pro, ABD ile birlikte 22 Ekim'den itibaren Avustralya, Kanada, Çin, Hong Kong, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur, BAE, İngiltere'deki Apple raflarında da yerini alacak. Şirket, şimdiden Güney Kore ve Tayvan'ın da bir sonraki durak olacağını belirtti. Öte yandan cihazın Türkiye gibi diğer bölgelere ne zaman geleceği hakkında henüz net bir bilgi yok.

Peki siz M5 çipli yeni Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.