Samsun'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı Samsun merkez başta olmak üzere çevre ilçeler ve bazı komşu illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte konuyla ilgili detaylar…

Samsun'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem! AFAD Açıklama Yaptı!

AFAD tarafından X'te yapılan paylaşıma göre deprem yeryüzüne yakın sayılabilecek bir konumda gerçekleşti. Açıklanan verilere göre deprem 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece saat tam 00.20'de gerçekleşti. 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin tam 7 km altında gerçekleşirken depremin ana merkez üssü Samsun'un Vezirköprü ilçesi olarak belirtildi.

Samsun'da yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan paylaşımlarda korku hakimken özellikle yüksek katlı binalarda daha fazla hissedildiği bildirildi. Ayrıca vatandaşların tam yatış saatine denk gelmesi sebebiyle pek çok kişi depreme evde yakalandı. Samsun’un yanı sıra çevre illerde yaşayan bazı vatandaşlar da sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada kısa sürede “Samsun deprem”, “Karadeniz deprem oldu mu?” aramaları yükselişe geçti.

Konuyla ilgili olarak henüz Samsun Valiliği veya Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Fakat AFAD tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can veya mal kaybı ihbarının yapılmadığı bildirildi. Uzmanlar tarafından yapılan önceki açıklamalar dikkate alındığında Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş’a göre Samsun açıklarında zaman zaman meydana gelen bu tür 4.0 civarı depremler, Karadeniz içindeki eski zayıflık düzlemleri ve sırtlarda oluşan “mikro” sarsıntılarla bağlantılı.

Bu yapılarda büyük ve yıkıcı depremler tarihsel kayıtlarda görülmemiş olsa da küçük sarsıntılar normal sayılıyor. Bu tür depremlerin büyük depreme işaret ettiği anlamına gelmediği vurgulanıyor. En iyi deprem uygulamaları listemizi incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...