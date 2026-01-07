Samsung ve Qualcomm Güçlerini Birleştirdi: Aşırı Güçlü İşlemci Yolda!

Akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Uzun süredir işlemci üretiminde TSMC ile yoluna devam eden Qualcomm rotasını yeniden Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a çevirdi.

Şirketin CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre 2nm mimarili yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi Samsung tarafından üretilecek. Peki iki markanın güçlerini birleştirerek piyasaya süreceği yeni işlemci neler sunacak ve ilk olarak hangi telefonlarda kullanılacak? İşte detaylar!

Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung'un 2nm Teknolojisiyle Üretilecek

Bilmeyenler için mevcut Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi TSMC'nin 3nm teknolojisiyle üretiliyor. Ancak Qualcomm halihazırda güçlü bir performans sergileyen işlemcisini daha da geliştirmek için Samsung ile masaya oturdu.

Qualcomm CEO'su Cristiano Amon yaptığı açıklamada yeni versiyon için tasarım aşamasının tamamladığını belirtirken işlemcinin Samsung'un daha öncesinde Exynos 2600 modelinde başarıya ulaştığı 2nm süreci ile üretileceğini duyurdu.

Yeni 2nm üretim süreci performans kaybı olmadan işlemcilerde kullanılan transistörlerin küçülmesine ve enerji verimliliğinin artmasına olanak tanıyacak. Böylelikle yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5'li telefonlar daha az güç tüketirken daha yüksek performans sergileyebilecekler.

İlk Olarak Galaxy Z Fold 8'de Kullanılabilir

Qualcomm CEO'su yeni işlemcinin çok yakında üretim aşamasına geçiş yapılacağını ifade ediyor. Tam da bu noktada teknoloji meraklılarının en çok sorduğu soru şüphesiz yeni çipin hangi telefonlarda kullanılacağı ile ilgili.

Aktarılanlara göre-markanın bu alandaki ilk adayı Samsung Galaxy Z Fold 8 olabilir. Qualcomm'un Samsung'a emanet ettiği işlemcinin bu yıl tanıtılması planlanan yeni atlanabilir telefonda kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca Samsung'un "Wide Fold" adında daha geniş ekranlı bir katlanabilir model üzerinde çalıştığı ve bu cihazın da güçlü bir aday olduğu konuşuluyor. Öte yandan Galaxy Z Flip 8 modelinde ise ilginç bir strateji izlenebilir. Şirketin bu modelde bizzat tasarladığı Exynos 2600'ü hem de Qualcomm ile birlikte üreteceği Snapdragon 8 Elite Gen 5'i kullanacağı iddia ediliyor.

Peki siz Qualcomm ve Samsung'un yeni nesil işlemciler için güçlerini birleştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.