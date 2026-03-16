Samsung, Daha One UI 8.5 Gelmeden One UI 9 Özelliğini Sızdırdı!

Samsung, kendi mobil cihazlarında varsayılan olarak sunduğu mobil tarayıcı uygulaması Samsung Browser için yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı One UI 8.5 sürümüyle birlikte uygulamanın ismini güncelleyerek radikal bir değişikliğe gitmişti.

Son gelen bilgilerle birlikte firmanın One UI 9 ile birlikte Samsung Browser için bir yenilik daha planladığı ortaya çıktı. İddialara göre Samsung, uygulamaya çoklu pencere özelliği kazandıracak. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

Samsung, daha One UI 8.5 güncellemesini daha yeni amiral gemilerine bile tam olarak sunmamışken One UI 9 için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Bu planlar arasında öne çıkan yeniliklerden biriyse Samsung Browser’a gelen çoklu pencere özelliği oldu.

Bildiğiniz üzere şu anda Samsung Browser’da yalnızca tek bir web sayfası görebiliyorsunuz. Yani bir haberi okurken veya video izlerken aynı anda başka bir sayfayı açmanız mümkün değil. Mevcut sayfayı kapatıp diğerine geçmeniz gerekiyor. Ancak söylentilere göre One UI 9 ile birlikte artık buna gerek kalmayacak.

Yeni çoklu pencere özelliği sayesinde tarayıcı ekranınızı ikiye bölerek üst ve alt (katlanabilir telefonlarda sağ ve sol) kısımlarda farklı web sayfaları açabileceksiniz. Bu sayede mesela bir tarafta video izlerken diğer bölümden haber okuyabileceksiniz. Bu da günlük kullanımda üretkenliği ciddi şekilde artıracak. Tabii vakit kazancı da sağlayacak.

Söz konusu Samsung Browser yeniliğinin One UI 9 beta programının başlamasıyla test sürecine dahil olması bekleniyor. İlk güncelleme içinse daha önümüzde aylar var. Tabii Güney Koreli şirket, o zamana kadar özellikle ilgili bazı değişikler yapabilir. Yani az önce bahsettiğimizden çok daha farklı bir yenilikle karşılaşabiliriz. Bununla birlikte hiç sunulmama ihtimali de yok değil. Samsung gibi teknoloji devlerinin şimdiye kadar yüzlerce özelliği çöpe attığı bilinen bir gerçek.

Editörün Yorumu

Samsung Browser’a gelecek çoklu pencere özelliğinin mobil cihaz üzerinden birden fazla iş yapan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Ben genellikle birden fazla sayfayı görüntülemem gereken işleri bilgisayardan yapıyorum ancak bu özellik yine de zaman zaman fayda sağlayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Browser'a eklenecek yeni çoklu pencere özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.